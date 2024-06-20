福華飯店第三代操刀 融入在地元素

福華飯店集團由第三代成員廖瑞遠接任台北福華大飯店董事長，他笑稱「疫情改變了他的人生」。選擇接下台北福華成立40年的改裝重任，打算從硬體升級、人才轉型到品牌打造，以台灣在地文化為底蘊，展望國際市場。

廖瑞遠說，疫情改變許多人的人生，也改變他的人生。疫情期間在紐約的工作剛好出現空檔，決定回台灣渡假，回台後開始參與台北福華營運策略，後來選擇發揮所長，決定留下來接手台北福華改建，今年6月接下台北福華董事長，現階段最重要目標是把飯店改裝成為最先進、時髦、符合所有商務客及觀光客的需求。

廖瑞遠的父親廖修平有台灣現代版畫先驅之稱，是福華創辦人廖欽福的第四個兒子，廖瑞遠則是廖修平的長子。廖瑞遠自小於美國求學，承襲父親在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年。

廖瑞遠主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，也曾在建築大師Richard Meier的事務所任職，並參與被譽為建築巨作的「紐約685 FIRST AVENUE」、台北信義區豪宅大樓「琢白（55 Timeless）」及台中的白朗峰（Yang Ma Tower）」等多個國際建案。

廖瑞遠期許憑藉豐富的國際建築經驗，結合自身專業投入此次轉型計畫，包括與萬豪集團與跨國設計團隊合作，結合福華獨有的台灣文化元素和時下風格趨勢，期許透過嶄新的硬體規格和品牌形象，拓展更多新世代客群。

廖瑞遠指出，也將秉持創辦人廖欽福「The Finest」的品牌初衷，親率團隊進行人才培訓與國際密切接軌，並培養團隊成員透過傳遞福華故事和回憶，與客人建立情感連結，將深耕台灣40年在地品牌引領進入下一個40年。

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