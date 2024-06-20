快訊

熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

福華飯店第三代操刀 融入在地元素

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

福華飯店集團由第三代成員廖瑞遠接任台北福華大飯店董事長，他笑稱「疫情改變了他的人生」。選擇接下台北福華成立40年的改裝重任，打算從硬體升級、人才轉型到品牌打造，以台灣在地文化為底蘊，展望國際市場。

廖瑞遠說，疫情改變許多人的人生，也改變他的人生。疫情期間在紐約的工作剛好出現空檔，決定回台灣渡假，回台後開始參與台北福華營運策略，後來選擇發揮所長，決定留下來接手台北福華改建，今年6月接下台北福華董事長，現階段最重要目標是把飯店改裝成為最先進、時髦、符合所有商務客及觀光客的需求。

廖瑞遠的父親廖修平有台灣現代版畫先驅之稱，是福華創辦人廖欽福的第四個兒子，廖瑞遠則是廖修平的長子。廖瑞遠自小於美國求學，承襲父親在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年。

廖瑞遠主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，也曾在建築大師Richard Meier的事務所任職，並參與被譽為建築巨作的「紐約685 FIRST AVENUE」、台北信義區豪宅大樓「琢白（55 Timeless）」及台中的白朗峰（Yang Ma Tower）」等多個國際建案。

廖瑞遠期許憑藉豐富的國際建築經驗，結合自身專業投入此次轉型計畫，包括與萬豪集團與跨國設計團隊合作，結合福華獨有的台灣文化元素和時下風格趨勢，期許透過嶄新的硬體規格和品牌形象，拓展更多新世代客群。

廖瑞遠指出，也將秉持創辦人廖欽福「The Finest」的品牌初衷，親率團隊進行人才培訓與國際密切接軌，並培養團隊成員透過傳遞福華故事和回憶，與客人建立情感連結，將深耕台灣40年在地品牌引領進入下一個40年。

疫情 紐約

延伸閱讀

福華慶祝40周年 代表台灣文化的五星飯店2026登場

MLB／巨人隊傳奇梅斯辭世 舊金山不捨「Say Hey Kid」

賈斯汀酒駕內幕曝光 向警方求饒「我的演唱會完了」

2024台中藝博會／精選14件看見藝術家的文明軌跡及塑造的幻想交織

相關新聞

中鋼：下半年鋼市轉好 陸鋼鐵生產過剩已逐步緩解

中鋼昨（19）日股東會，代理董事長王錫欽表示，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，但目前情況已經逐步緩解...

福華飯店改裝2026秀新貌 接軌萬豪體系 擬斥資數十億元「改頭換面」

台北福華大飯店昨（19）日舉行40周年慶，董事長廖瑞遠表示，決定斥資數十億元進行內部改裝，明年2月將閉館大動工，2026...

福華飯店第三代操刀 融入在地元素

福華飯店集團由第三代成員廖瑞遠接任台北福華大飯店董事長，他笑稱「疫情改變了他的人生」。選擇接下台北福華成立40年的改裝重...

亞泥環保水泥專用船 啟航

亞洲水泥和裕民航運昨（19）日共同舉行環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement No. 9）首航儀式。「亞泥九...

新北擁四紅利 建構AI基礎城

新北市政府經發局長何怡明昨（19）日在市政會議專題報告「1234智慧經發式．2024榮耀新北市」，說明近年產業推動成果，...

智慧經營／氫豐綠能董事長李鈞函 跨足氫能 多路進擊

氫能發展將在能源轉型中扮演關鍵角色，而身為全台第一個氫燃料電池商業化生產商的氫豐綠能董事長李鈞函，歷經兩次創業競賽轉折，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。