7月17日登場…創新論壇 點亮永續之島

永續議題火熱，如何透過AI等新科技賦能永續，讓各行各業發揮核心技術優勢，以各種智慧創新解決方案撙節能源、減少碳排，更重要的是保護地球、維護生物多樣性，備受關注。

值此關鍵時刻，經濟日報將於7月17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討相關議題。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、元大投信、長榮集團。

論壇擬邀請國家發展委員會副主委高仙桂、遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東出席致詞，並由遠傳電信總經理井琪、和碩董事長童子賢、光寶科技總經理邱森彬、中保科技董事長林建涵等產業專家發表專講，期能讓社會與大眾更能貼近全球大趨勢，在科技快速發展之際，達到環境永續的目標。

微軟2020年委託PwC進行AI應用於環境管理研究，結果顯示，如果運用AI解決環境問題，預估2030年可望為全球經濟貢獻高達5.2兆美元，與BAU（Business as usual）經濟發展相比，可增加GDP 4.4%，同時減少4%溫室氣體排放量。

國際關注的ESG議題，除了淨零碳排RE100等目標，聯合國生物多樣性大會（COP15）也針對新的全球生物多樣性框架達成協議，提出23項關鍵行動方案，重點包括承諾2030年前保護全球30%的陸地、水域和海洋資源，以及2030年前投放2,000億美元於生物多樣性相關的項目，更要結合ICT科技賦能的方式，提出生物多樣性解方。

隨著AI技術快速發展，各國政府及國際企業也更加關注AI賦能永續，不僅可以提升營運效率、管理永續供應鏈、進行環境監測、強化天然災害的預測，更可為生物多樣性盡一份力。

AI賦能可能涵蓋提升營運效率，創造最佳生產效率及能源效率，打造智慧製造、智慧能源、智慧建築、智慧交通等各種智慧解決方案，協助節能減碳。

另一方面，透過AI技術建構創新應用，除了遠距教學、遠距會議、遠距醫療等，降低排碳，AI技術更可提升環境保護方法，進一步進行碳捕捉、汙水處理，維護生物多樣性等。

2024創新論壇內容精彩可期，即日起開放免費線上報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation5G/。

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