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南亞永續發展 四大方針

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

南亞（1303）董事長吳嘉昭昨（19）日表示，面對營運環境大幅變動，南亞已成立「永續經營與發展組」，訂定產品轉型、事業轉型、低碳轉型與數位轉型等四大策略方針，並將積極開拓高速通訊與AI創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材、及低碳與綠色產品等。

在「產品轉型」方面，包括提升高值化、差異化產品比重，開發新應用領域及拓展新市場；「事業轉型」包括開發新事業、新產品及新技術，尋求事業轉型，深化公司產業布局；「低碳轉型」要拓展綠色產品，致力節能減碳，落實循環經濟；「數位轉型」包括應用數位科技，精進AI應用及數位轉型，實現智能化營運。

吳嘉昭說明，為求公司的永續發展，今後更將著重在導入新技術、開發新事業，包括發展高速通訊與AI創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材、及低碳與綠色產品等領域。

吳嘉昭指出，針對塑膠加工事業，將利用南亞累積深厚的加工技術，轉型投入醫材相關產品、及半導體、新能源用材料與車用低碳材等。在化工產品方面，逐漸由工業級轉移生產半導體級與特殊化學品；電子材料則朝6G、低軌衛星等先進材料發展，深耕一系列超低損耗材料；聚酯產品朝向全聚酯可回收用途發展，並努力開發新技術，拓展纖維產品應用領域。

南亞今年有台灣樹林廠區的離型膜、ABF載板、醫療用的減白血袋，美國德州廠區的新型軟質膠布機等投資案陸續完工，預計每年可創造120億元以上產值。

材料 綠色 醫材

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