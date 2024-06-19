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燁聯併唐榮 公平會搖頭

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
公平會委員會議昨（19）日決議，依《公平交易法》規定禁止燁聯（9957）、燁輝聯手擬併購唐榮公司。 聯合報系資料照
公平會委員會議昨（19）日決議，依《公平交易法》規定禁止燁聯（9957）、燁輝聯手擬併購唐榮公司。 聯合報系資料照

燁聯（9957）、燁輝聯手擬併購唐榮公司，公平會委員會議昨（19）日決議，因限制競爭的不利益大於整體經濟利益，結合後將顯著減損我國不銹鋼平板市場競爭機能，依《公平交易法》規定禁止結合。

這是公平會自2009年5月禁止燁聯併購唐榮後，再度對此案做出禁止結合決議。

公平會副主委陳志民表示，燁聯及唐榮於不銹鋼平板市場加總市占率逾五成，為高度集中市場，且考量唐榮主要供應內需，報價相對較低，但結合後無法排除雙方皆有漲價可能，唐榮無法扮演價格牽制角色，市場上減少一家競爭業者情況下，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。

公平會表示，這次燁聯與燁輝主張取得唐榮48%股權、共同經營唐榮及控制唐榮之業務經營或人事任免，因而依規定提出結合申報。

公平會指出，燁聯及唐榮均以不銹鋼平板為主要產銷產品，彼此為市場上主要競爭對手，為審議這項結合案，公平會除以函詢方式徵詢意見外，並召開座談會，邀集主管機關、學者專家、競爭同業、下游業者及相關機構，針對產品市場、市場界定及結合後對國內不銹鋼產業影響等充分討論。

公平會指出，燁聯及燁輝雖主張結合後可達到設備互補資源整合等整體經濟利益，但經公平會彙整各界意見，均認為這項結合案對整體產業並無實質提升效果、難有正面助益，且唐榮並不同意結合，整體經濟利益不明顯，且結合後將顯著減損我國不銹鋼平板市場的競爭機能，依公平交易法規定禁止其結合。

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