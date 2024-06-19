工研院打造生醫新創大艦隊

工研院昨（19）日宣布與佳世達（2352）集團強強聯手，結合工研院25年來累積厚實的生醫研發能量，以及佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及網通領域之供應鏈優勢，共同打造生醫創新跨域合作平台協助國內生醫新創，建構「新創大艦隊」。

工研院昨天舉辦「跨域生醫 卓越25」記者會，展示生醫所在「創新發明」、「聚落聯盟」、「產業化成果」、「國際榮耀」四大領域新里程，並宣布與佳世達集團合作計畫，在工研院院長劉文雄見證下，由工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇、佳世達集團董事長陳其宏簽署策略夥伴協議書。

劉文雄表示，工研院在1999年成立生醫工程中心，是台灣首座專注於生醫研發的中心。25年來工研院生醫領域致力於構建臺灣生技能量，鏈結產業擴大生醫生態鏈。工研院與佳世達集團正式簽署策略夥伴協議，借重佳世達集團橫跨資通訊、醫療、智慧解決方案及行銷通路優勢，一起壯大「生醫創新跨域合作平台」，希望共同推動智慧醫療新創，產研攜手共同打造「健康台灣」。

陳其宏指出，2023年集團在醫療產業的總收入達252億元，展望今年肯定會突破300億元大關。他說，一旦突破10億美元的經濟規模門檻，跨入下個里程碑的速度就會更快。今年丁丁藥局順利上櫃，接下來佳世達藥局通路布局會更積極，加上醫院、醫療器材業務，醫療大艦隊等醫療事業成長速度將愈來愈快。

他說，與工研院合作可謂是強強聯手，工研院有強大的技術能力，佳世達有很好的量產、取證、銷售的經驗，希望各領域共同合作，用生醫來推動台灣下一座護國群山。

莊曜宇表示，生醫所下一個25年將以三大引擎大步前進。首先，以AI強化生醫研發，積極運用AI投入醫療服務、藥物與醫材開發。其次，在生醫產業各領域建構台廠生態系，串聯上中下游供應鏈，加速相關醫療技術落地，提升精準健康產業的跨域創新。

此外，並深化醫療臨床合作，已和20多家醫療院所與重點醫學中心鏈結，並展開多方領域的研發合作，以加快精準醫療科技應用腳步。

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