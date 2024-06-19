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中鋼代理董事長王錫欽處女秀 驚艷股東

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

中鋼（2002）代理董事長王錫欽昨（19）日首次主持股東會，面對來自股東的各類問題，只見他思維縝密，應答極具條理，態度胸有成竹、從容不迫，令資深股東頗為驚艷，留下極深刻印象。

但中鋼人對王錫欽股東會處女秀的優異表現一點也不意外，因為王錫欽出身中鋼技術部門，具有思維縝密、邏輯清晰的人格特質，很多數據直接記在腦海中，如同一部鋼鐵百科全書，題目到那裡就直接到位，完全不歪樓。

每年都參加中鋼股東會的資深股東說，王錫欽的數字能力真強。

王錫欽提到歐洲碳邊境稅CBAM對鋼胚碳排放標準是2.21公噸，中鋼已經做到1.86公噸，比歐洲標準還優15%，這些數字直接到小數點後面二位，而且都記在腦海，直接脫口而出。

碳排放

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