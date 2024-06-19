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南亞迎旺季 搶 AI、電動車商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
南亞董事長吳嘉昭表示，下半年將進入電子業旺季，對今年營運充滿信心。 記者黃義書／攝影
南亞董事長吳嘉昭表示，下半年將進入電子業旺季，對今年營運充滿信心。 記者黃義書／攝影

南亞（1303）昨（19）日召開股東常會，董事長吳嘉昭對今年營運充滿信心，他表示，下半年將進入電子業旺季，包括電動車和自動駕駛的快速發展、AI相關領域的廣泛應用、以及半導體先進封裝材料等，將多箭齊發。

吳嘉昭表示，電子材料已占南亞營收比重近一半，今年5、6月是電子業傳統淡季，但南亞在AI、5G等應用產品帶動下，大陸昆山廠的電子材料產線稼動率目前已達到85%，台灣也有七成以上，隨著下半年進入電子業旺季，對今年下半年成長充滿信心。

吳嘉昭談話重點
吳嘉昭談話重點

南亞昨日股東會通過去年度財報及盈餘分配，去年度合併營收2,597.5億元，衰退26.9%；合併稅前盈餘91.3億元，年減80.8%，每股純益（EPS）0.8元，每股配發現金股利0.7元。

吳嘉昭表示，去年每股盈餘是上市以來的第二低，經營上非常辛苦。不過南亞產業布局廣，雖然有短暫風浪，但經營穩健，且積極轉型，相信今年下半年會有更好的成績。

南亞經營項目包括電子材料、化工、聚酯產品、塑膠加工四大類，其中塑膠加工產品近年來陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並拓展高階產品及具潛力新興市場，獲利相當穩定；但是化工產品、聚酯產品及電子材料去年都受到大環境衝擊，造成業績不如預期。

展望今年營運表現，吳嘉昭指出，5、6月是電子業的傳統淡季，但是在AI、5G等高階應用產品的帶動下，南亞大陸昆山廠的電子材料產線稼動率目前已達到85%，台灣也有七成以上，包括環氧樹脂、銅箔基板等稼動率更是達到滿載，對於今年下半年成長充滿信心。

吳嘉昭指出，南亞主力產品是電子材料，未來電子產業正迎來幾個新的發展機會，南亞對其成長充滿信心，包括1.5G到6G等通信技術的升級、電動車和自動駕駛的快速發展、AI相關領域的廣泛應用、以及半導體先進封裝材料的需求，這些需要更高端的材料支援，這必定會帶來電子相關產業的需求與發展。

半導體 材料 電動

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