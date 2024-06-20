中鋼：下半年鋼市轉好 陸鋼鐵生產過剩已逐步緩解

中鋼（2002）昨（19）日股東會，代理董事長王錫欽表示，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，但目前情況已經逐步緩解，預期鋼市下半年會比上半年好，今年會比去年好。

王錫欽說，去年轉虧為盈，合併營收3,633億元，合併稅前盈餘45億元，其中第4季營業利益率在亞洲一級鋼廠排名第三，EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利率）更排名第二，僅次於日本製鐵。

王錫欽談話重點

展望今年，世界鋼鐵協會預測全球鋼鐵需求將達17億公噸、年增1.7%，另OECD預估今年全球經濟成長率將達3.1%，經濟溫和復甦態勢已定，隨著全球製造業穩步復甦，用鋼需求重回成長軌道。

王錫欽指出，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，並大量出口外銷，根據大陸鋼協統計，今年首季大陸鋼鐵業陷入全行業虧損，高達人民幣200億元以上，景況惡化可見一斑。但目前情況已經逐步緩解，預期鋼市下半年會比上半年好，今年會比去年好。

面對股東關心的節能減排議題，王錫欽透露中鋼豐碩的減碳成果，不但碳排比歐盟CBAM標準還低15%，依據歐盟2013年標準來看，等於中鋼如果設廠位置在歐洲，不但不用繳交碳費，累計至2023年還能達到1,157萬公噸免費核配額度。

王錫欽在股東會中表示，去年受高通膨、高利率、中國大陸疫後經濟疲軟、俄烏戰爭、以哈衝突，以及地緣政治風險等影響，全球經濟成長放緩，而中鋼面對鋼市需求連帶大幅縮減及企業經營環境更加艱困之下，啟動多元因應方案，不僅竭盡所能降減成本，也戮力提升精緻鋼品與高品級產品銷售配比。中鋼去年成功開發14項精緻鋼品，累計精緻鋼品銷售量約58.29萬公噸，銷售量占比提升至8.05%。

面對未來挑戰，中鋼將持續精進經營體質與營運韌性，推動產品組合高值化、探索低碳先進冶煉技術、擬定最適產量，以及深化AI 技術於各生產製程環節的應用等重要工作，朝打造成為專、精、強的智慧精緻鋼廠的目標邁進，同時秉持「下游好、客戶好、中鋼更好」理念，透過以大帶小模式攜手台灣鋼鐵產業供應鏈往低碳轉型前行。



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