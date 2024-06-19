台灣高鐵左營第二檢修廠 依法依約執行付款
針對市場傳出台灣高鐵公司（2633）左營第二車輛檢修廠工程付款概況有特例，高鐵也用三點進行說明，本工程採公開招標並依公司採購作業程序辦理決標，依規定支付各項工程款項。
首先， 台灣高鐵左營第二車輛檢修廠興建工程與 2026 年起引進新世代列車期程息息相關，故要求廠商(宏昇)與外部監造單位(世曦)應如期、如質完工。
工程期間召開各層級工作會議，目的均在協調各方以確保能夠達成台灣高鐵公司一貫對於營運安全、工程品質及時程效率之要求。
其次，高鐵工程各項履約及驗收，均須經外部監造單位(世曦)審查後，本公司再依合約規範完成審核、驗收程序，廠商始得依合約期程請款；本次廠商請領工程預付款(M1)，係經廠商提送施工計畫書、履約保證金(新台幣 2.56億元)等7項文件，並經外部監造單位(世曦)審查通過，提送高鐵審核無誤後，依合約規定於 6月11日 付款。
第三，高鐵因應業務推動階段性發展，隨時檢視與調整組織，近期相關組織調整係為增進各項車站及基地新增、改建工程等業務之作業效能，故將各工程專案之施工管理權責，由在地單位就近負責，此屬通盤規劃，並非針對本案。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言