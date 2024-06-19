台灣高鐵左營第二檢修廠 依法依約執行付款

針對市場傳出台灣高鐵公司（2633）左營第二車輛檢修廠工程付款概況有特例，高鐵也用三點進行說明，本工程採公開招標並依公司採購作業程序辦理決標，依規定支付各項工程款項。

首先， 台灣高鐵左營第二車輛檢修廠興建工程與 2026 年起引進新世代列車期程息息相關，故要求廠商(宏昇)與外部監造單位(世曦)應如期、如質完工。

工程期間召開各層級工作會議，目的均在協調各方以確保能夠達成台灣高鐵公司一貫對於營運安全、工程品質及時程效率之要求。

其次，高鐵工程各項履約及驗收，均須經外部監造單位(世曦)審查後，本公司再依合約規範完成審核、驗收程序，廠商始得依合約期程請款；本次廠商請領工程預付款(M1)，係經廠商提送施工計畫書、履約保證金(新台幣 2.56億元)等7項文件，並經外部監造單位(世曦)審查通過，提送高鐵審核無誤後，依合約規定於 6月11日 付款。

第三，高鐵因應業務推動階段性發展，隨時檢視與調整組織，近期相關組織調整係為增進各項車站及基地新增、改建工程等業務之作業效能，故將各工程專案之施工管理權責，由在地單位就近負責，此屬通盤規劃，並非針對本案。

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