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量子思惟／量子領導 三種超越

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（實踐大學國貿系教授、銀行經理）

過去對於領導模式的探討，多關注於有形的顯性功能，卻往往忽略無形的隱性價值，意即官大學問大。然而，時至今日，在自我意識抬頭的時代，過去那種以威權主導的領導模式，已經逐漸式微。取而代之的是，在量子思惟下，意識能量所引導的隱性影響力無遠弗屆，且令人心悅臣服。

借鑑物理學的粒子結構觀點，世界上所有的物質，都是由粒子所組成，而每個粒子都有著不同的振動頻率。易言之，若是領導者能夠「同頻共振」，亦即將員工的振動頻率，調整至與自己一致，那麼便能夠發揮最佳的領導效率及效能。是故，量子領導主張，真正的領導應關注於內在的影響力，而非注重外在的形式。

易言之，正向的內在影響力，能夠帶領員工勇敢面對挑戰，克服困難；反之，若是影響力為負向，則遭遇困境時上下交相賊，推脫卸責。而量子領導力即是取決於領導者意識的一種領導模式，主張思維愈正向，影響力愈大且深遠，這種思維可以讓我們在領導實務上，產生以下三種超越。

一、隱性的意念超越顯性的職權

傳統的領導模式，絕大多數專注在領導者被賦予絕對的權威之上，例如職位、權力與獎懲，因此，對員工來說，不需思考只要唯命是從。

而量子觀的領導模式則不然，其專注在領導者意念與能量的傳達，鼓勵與引導員工正向思考與建立價值觀，讓組織的凝聚力在如沐春風的狀態下提升。

二、接納與包容超越競爭與抗衡

許多領導者習慣以競爭的工具來管理員工，而這種思維源自於對於員工的不信任，因此，在優勝劣敗的抗衡下，人心日趨功利。

而量子觀的領導模式則不然，意念正向者眼中充滿機會，而負向者眼中則充滿荊棘，兼容並蓄共存共榮，讓員工融入組織，形成一個完整系統。

三、借力與使力超越乏力與無力

領導者遭遇困境時，若只知怨天尤人抱怨現況，凡事皆以無力感為藉口，在缺乏動力的情況下，負面的能量必將會遮蔽正向的思維。

而量子觀的領導模式，借由鼓勵與引導員工發揮潛能，提供組織進步源源不絕的動力，而這股突飛猛進的力量，反而能夠超越既有的極限。

常言道：「兵隨將轉」，意思是說員工具有隨著主管改變的特性，因此，組織成敗關鍵，往往維繫於主管的一念之間。意即強調指揮軍隊的領導者，在臨陣作戰之中，以自身的無形意志來影響士兵，進而戰勝敵人的有形戰力。

新世代的領導者不可輕忽自己心念的修煉，對於員工與組織的影響力，領導者的心思意念甚至是言行舉止，都可以改變周遭的氛圍與磁場。可以說組織通往成功之鑰，就在領導者的一念之間。

領導者

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