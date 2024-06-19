快訊

搜索中失控攻擊警察遭送辦 孫安佐經紀人喊冤被「妖魔化」

台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
七期中古豪宅6樓戶以月租金20萬元成交，刷新台中豪宅租金天花板。聯合報系資料照片
七期中古豪宅6樓戶以月租金20萬元成交，刷新台中豪宅租金天花板。聯合報系資料照片

近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼！住商機構觀察實價登錄，七期重劃區中古豪宅6樓戶，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該豪宅為品牌建商興建，且位處七期正蛋黃區，地段優勢不言而喻，租金價位持續高漲。

根據實價登錄，台中市截至6月為止，共5筆租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區；其中「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價每坪787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。

住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析，該豪宅為台中在地品牌建商投資興建，雖說屋齡已14年，但鄰近台中老虎城、誠品生活480等知名賣場及秋紅谷景觀生態公園，周邊商業、生活與休憩機能俱全，尤其位處台中國家歌劇院第一排，地段優勢讓在地高資產族群愛不釋手。

賴志昶指出，該社區觀察實價，成交行情約在每坪5至6字頭，依樓層高低而定，且社區坪數動輒百餘坪，為台中市少數總價破億元豪宅，但由於地段佳、機能齊全，社區亦具相當指標性，因此市場上釋出戶別稀少，

近年實價上更少有成交紀錄，且目前政府打房劍指高總價住宅，豪宅買氣較顯低迷，讓在地金字塔族群「以租代買」，寧願付上高額租金入住。

另觀察此次入榜的豪宅， 「寶輝一品花園」、「興富發恆詠」、「鄉林皇居」等皆位處七期重劃區，而「創健Moon Park」則鄰近水湳中央公園。

賴志昶補充，七期本身為台中最具指標性的富人區，周邊社區租金高昂並不意外；但水湳中央公園以面積廣達67公頃的綠地著稱，新案行情已站穩7字頭，也形成新興豪宅聚落，致使高總價住宅租金價位高居不下。

台中市2024年豪宅租金前五名排行榜。資料來源：實價登錄、住商機構𢑥整
台中市2024年豪宅租金前五名排行榜。資料來源：實價登錄、住商機構𢑥整

租金 豪宅 金價

延伸閱讀

基隆男子住處遭4人闖入圍毆 疑丟爆裂物炸毀天花板逃逸

搶救台東旅遊 農村水保署邀體驗「油熱愛了梅」

一戶房屋稅200萬 重稅將上路 這豪宅出清餘屋最積極

嘉義縣國小畢業典禮傳意外 禮堂天花板塌陷2家長送醫

相關新聞

長榮航總座孫嘉明：黃仁勳旋風過後 AI出貨需求擠爆航空貨運市場

長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，黃仁勳旋風過後，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加...

燁聯、燁輝併購唐榮 公平會二度禁止結合

公平會今天委員會議決議，有關燁聯鋼鐵公司、燁輝公司及其等所屬子公司，擬與唐榮鐵工廠公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體...

新舊屋齊漲！大同區預售房價五年漲近七成 南港漲三成居成屋市場之冠

據實價登錄資料顯示，近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房價漲幅中，新屋市場，以大同區的預售屋大樓房價漲最多，五年...

兩大外送平台合併案 公平會：市占率高會審慎對待

公平會今天委員會議決議禁止燁聯燁輝併購唐榮，關鍵就是市占率過高，此案結果引發外界對日前兩大外送平台結合案恐碰壁的揣測，公...

台肥雙線發展重要里程碑 前瞻事業研究中心今天揭牌

台灣肥料股份有限公司前瞻事業研究中心今天在苗栗廠區揭牌成立，董事長李孫榮宣示將是技術創新的核心基地，也是台肥新創能源事業...

環團：中鋼應面對越鋼人權與環境侵害問題

監督台塑越鋼聯盟代表今天出席中鋼公司股東會，針對中鋼於越南河靜合資成立的越鋼公司在當地造成的人權與環境侵害，聯盟呼籲中鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。