台中七期豪宅租金飆升 這個社區刷新住宅租賃天花板
近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼！住商機構觀察實價登錄，七期重劃區中古豪宅6樓戶，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該豪宅為品牌建商興建，且位處七期正蛋黃區，地段優勢不言而喻，租金價位持續高漲。
根據實價登錄，台中市截至6月為止，共5筆租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區；其中「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價每坪787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。
住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析，該豪宅為台中在地品牌建商投資興建，雖說屋齡已14年，但鄰近台中老虎城、誠品生活480等知名賣場及秋紅谷景觀生態公園，周邊商業、生活與休憩機能俱全，尤其位處台中國家歌劇院第一排，地段優勢讓在地高資產族群愛不釋手。
賴志昶指出，該社區觀察實價，成交行情約在每坪5至6字頭，依樓層高低而定，且社區坪數動輒百餘坪，為台中市少數總價破億元豪宅，但由於地段佳、機能齊全，社區亦具相當指標性，因此市場上釋出戶別稀少，
近年實價上更少有成交紀錄，且目前政府打房劍指高總價住宅，豪宅買氣較顯低迷，讓在地金字塔族群「以租代買」，寧願付上高額租金入住。
另觀察此次入榜的豪宅， 「寶輝一品花園」、「興富發恆詠」、「鄉林皇居」等皆位處七期重劃區，而「創健Moon Park」則鄰近水湳中央公園。
賴志昶補充，七期本身為台中最具指標性的富人區，周邊社區租金高昂並不意外；但水湳中央公園以面積廣達67公頃的綠地著稱，新案行情已站穩7字頭，也形成新興豪宅聚落，致使高總價住宅租金價位高居不下。
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