Global Mall 畢業季聚餐潮訂位夯 祭餐飲優惠7折起

環球購物中心Global Mall今年1~5月業績逆勢成長近6%，6月淡季不淡，在年中慶、618購物節祭出會員多元回饋、夏季商品優惠促動下，Global Mall線上線下6月業績開紅盤，較去年同期成長逾20%，其中線上618檔期業績更是增長超過3倍。

為持續衝刺年中慶買氣，同時為暑假暖身，Global Mall祭餐飲優惠、引進新櫃兩招，因應畢業季聚餐熱潮，集結多家主題餐廳推優惠7折起，同時6月共導入六大新櫃陸續登場，改裝後預計新櫃業績較原櫃位業績成長5-10%。

而六月畢業季，Global Mall近期主題餐廳訂位夯，當中以吃到飽、異國料理分享餐最為熱門，用餐訂位數主要落於15~20人，團體訂位數單次最高更達近80位，帶動近期主題餐廳業績成長近10%。

Global Mall板橋車站因應通勤、出遊潮，近期於B1引進「兩餐EXPRESS」百貨首店，主打韓國炒年糕、炸雞以及韓式杯飯、泡麵等道地菜色，搭車前來點下午茶或是搭配套餐享用。2樓美式餐廳「The chips」近期重新改裝，預計於6月20日改裝登場，裝潢風格走美式餐酒館風，打造悠閒用餐氛圍。

Global Mall新北中和、林口A9、桃園A19則鎖定家庭客群，新北中和B2 樓層主打生活雜貨、生鮮商品及小飯館串聯成為新北人的美食廚房，桃園A19則為柚子花花青春客家菜旗下新櫃「醬菜小食光」登場，主打快速料理包、料理小教室及手作課程。

林口A9近期兩大新櫃進駐，包括「茶自點複合式餐飲」已於2樓開幕，店裝以藍色、金色打造出英式奢華、寬敞舒適風格，座位數共計70個，餐點包括個人熱炒套餐、中式套餐、家庭合菜、茶點、甜點到各式飲品，套餐200元起，高CP值且多樣化選擇。

炎熱時節總想吃辣開胃，Global Mall屏東市瞄準年輕客群愛嚐鮮，將於6月下旬引進米塔集團旗下全新品牌「巴蜀大爺川料理・酸菜魚」，為南臺灣首店、更為百貨首店，

因應四年一度的歐洲杯，Global Mall新北中和近期加碼推兩大打卡點及創意市集，於戶外廣場設置「adidas歐洲國家盃超級巨球巡迴展」，3米高的巨大足球成為吸睛打卡熱點，同時炎炎夏日來場市集微散步，還能暢遊文創市集享尋寶樂趣，即日起至7月31日引進「摭拾368創意市集」快閃，包含各式飾品、背袋、玩具擺飾、手作編織花束等，享受夏日愜意生活。

商品推薦