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長榮航總座孫嘉明：黃仁勳旋風過後 AI出貨需求擠爆航空貨運市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。示意圖／本報資料照片
長榮航空。示意圖／本報資料照片

長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，黃仁勳旋風過後，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加，電商的需求量也很大，看好航空貨運市場下半年也很旺，航空貨運的價格持續攀升當中。

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，2023年正式啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年更進一步擴大舉辦，並於19日攜手家扶基金會及伊甸基金會，一起舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈記者會」。

孫嘉明活動會後分享航空客、貨運情況，AI元年報到，航空貨機市場進入需求量大增，6月亞洲到北美的價格加上燃油附加費每公斤為台幣220到260元，端午節過後價格繼續上漲台幣10元，如果是特急單則是另外計價。

受惠於第九架777F貨機引進運力增加，推升營收成長的新動能，加上大陸電商、台灣AI伺服器、傳統電子、越南衣服電子產品、北美地區季節性水果及高單價汽車零組件等需求旺，價量齊揚，5月貨運營收達43.2億，月增率達7.36%，年增38.24%。

長榮航空孫嘉明總經理、家扶基金會周大堯執行長及伊甸基金會陳宇昭董事長共同主持，長榮航空宣布捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會，捐贈金額達300萬元，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子，引領孩子展翅高飛。

孫嘉明進一步表示，長榮航空很敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，在台灣及離島地區努力推動早療觀念與服務，相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此長榮航空也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源，服務台灣、離島等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力。

長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃今年擴大舉辦，於6月19日舉行記者會，宣布捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予家扶基金會及伊甸基金會，由長榮航空孫嘉明總經理(右三)親自贈與家扶基金會周大堯執行長(右二)以及伊甸基金會陳宇昭董事長(左二)。圖／業者提供
長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃今年擴大舉辦，於6月19日舉行記者會，宣布捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予家扶基金會及伊甸基金會，由長榮航空孫嘉明總經理(右三)親自贈與家扶基金會周大堯執行長(右二)以及伊甸基金會陳宇昭董事長(左二)。圖／業者提供
長榮航空孫嘉明總經理(中)致贈空服小熊玩偶予慢飛家庭，期許在家扶基金會及伊甸基金會的協助下，讓慢飛天使展翅高飛。黃淑惠攝
長榮航空孫嘉明總經理(中)致贈空服小熊玩偶予慢飛家庭，期許在家扶基金會及伊甸基金會的協助下，讓慢飛天使展翅高飛。黃淑惠攝
長榮航空捐贈1台行動早療車及1台機車予家扶基金會，家扶基金會周大堯執行長(右)特別致贈感謝狀予長榮航空孫嘉明總經理(左)，感謝長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，並共同合作「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃。黃淑惠攝
長榮航空捐贈1台行動早療車及1台機車予家扶基金會，家扶基金會周大堯執行長(右)特別致贈感謝狀予長榮航空孫嘉明總經理(左)，感謝長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，並共同合作「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃。黃淑惠攝

AI 家扶基金會 長榮航空 黃仁勳

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