雄獅搶攻餐飲商機！再推新品牌「gonna+」未來進駐百貨商場

雄獅（2731）持續擴大餐飲布局，旗下欣食旅2023年營收逾3.3億元，今年再添增gonna+新品牌，首店插旗松菸，主打創意料理、精緻調酒、桌邊服務三大體驗全面升級，加上旗下餐飲品牌持續展店，助攻欣食旅今年營收將達到3.8億元。

雄獅搶攻餐飲商機，旗下餐飲事業體「欣食旅」共有gonna EAT、gonna Express、光一等品牌，今年第2季擴大餐飲布局，6月22日起推出全新品牌「gonna+」進駐松山文創園區，提供創意料理、精緻調酒、桌邊服務三大升級體驗，屆時欣食旅於全台共計有四品牌、10門市。

gonna+為gonna EAT升級版品牌，座位數最多90席、占地達150坪，面積為所有品牌之最，室內空間是以古蹟「機械修理廠」既有的木造結構為基礎上，加入大量的金屬建材、開放式廚房、T型展台等，可作為記者會、品牌發布會、策展等包場使用，目前已接獲不少廠商洽詢，場地租賃預估可占餐廳整體營收約四成。

餐飲方面，延續好肉好菜、均衡飲食的機能型健康料理主張，新增逾30道的全新菜色，像是夏季限定「戰斧活菌豬里肌與芒果」，以及全素創意料理「亞洲風牛肝蕈果乾豆腐鬆」皆相當吸睛。gonna+平均客單價約600元至800元，較gonna EAT增加約三成以上。

目前欣食旅已積極找尋適當地點展店，未來gonna+規劃進駐百貨商場，gonnaEAT將於台北市中山、大安等蛋黃區拓點，gonnaExpress則會轉型為Café輕食型態，進駐住辦區域。

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