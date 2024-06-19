潤泰集團響應ESG 號召民眾捐血、共盡社會責任
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，包括號召員工及社會大眾共同參與。
此次捐血活動正是潤泰集團實踐社會責任的又一具體行動，潤泰集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等，共同為這次活動捲起袖子盡一份心力，熱心呼籲集團內員工能夠守望相助身體力行幫助更多有需要的人。
潤泰集團一直以來致力於推動永續發展與社會責任，特別在環境保護方面，集團不僅積極推行綠色建築，新建案全面申請綠建築標章，且採用各項低碳工法及建材，降低興建及營運過程中的碳排放量。
潤泰集團在社會責任方面，集團重視員工多元化與平等機會，推出生育補助方案、女性生理假等並引進數位化員工協助平台（EAPs），提供員工身心全方位的照顧。
19日活動當天，潤泰集團在公司總部設立捐血站，並安排專業醫療團隊現場支援，確保每一位捐血者的安全與舒適；潤泰集團還準備了豐富的紀念品，以感謝每一位參與者的愛心付出。
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