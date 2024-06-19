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潤泰集團響應ESG 號召民眾捐血、共盡社會責任

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供

潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，包括號召員工及社會大眾共同參與。

此次捐血活動正是潤泰集團實踐社會責任的又一具體行動，潤泰集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等，共同為這次活動捲起袖子盡一份心力，熱心呼籲集團內員工能夠守望相助身體力行幫助更多有需要的人。

潤泰集團一直以來致力於推動永續發展與社會責任，特別在環境保護方面，集團不僅積極推行綠色建築，新建案全面申請綠建築標章，且採用各項低碳工法及建材，降低興建及營運過程中的碳排放量。

潤泰集團在社會責任方面，集團重視員工多元化與平等機會，推出生育補助方案、女性生理假等並引進數位化員工協助平台（EAPs），提供員工身心全方位的照顧。

19日活動當天，潤泰集團在公司總部設立捐血站，並安排專業醫療團隊現場支援，確保每一位捐血者的安全與舒適；潤泰集團還準備了豐富的紀念品，以感謝每一位參與者的愛心付出。

潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。圖為潤德設計總經理盧玉璜。潤泰集團提供
潤泰集團19日舉辦集團捐血活動，集團旗下包括潤弘精密工程、潤泰創新、潤泰全球、潤泰精密材料、潤德室內裝修設計工程、尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所等員工及社會大眾共同參與，一起為這次活動捲起袖子盡一份心力。圖為潤德設計總經理盧玉璜。潤泰集團提供

捐血 潤泰集團 生育補助

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