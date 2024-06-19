福華飯店明年閉館動工 2026年「台北福華大飯店傲途格精選」登場

福華飯店19日舉行40周年慶，新任董事長廖瑞遠表示，台北福華有自己的DNA還是希望能保留，再加上福華的建築結構很健康，所以決定斥資數十億內部改裝，明年農曆年後就閉館大動工，2026年以「台北福華大飯店傲途格精選」跟大家見面。

廖清福是福華的創辧人，廖瑞遠父親為廖修平是創辦人的第四個兒子，廖瑞遠則是廖修平長子。廖瑞遠自小於美國求學，承襲有台灣現代版畫先驅之稱的父親廖修平在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年，專業領域包含工程營造、成本控管與團隊管理，主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，也曾在建築大師Richard Meier的事務所任職，並參與被譽為建築巨作的「紐約685 FIRST AVENUE」、台北信義區豪宅大樓「琢白（55 Timeless）」及台中的白朗峰（Yang Ma Tower）」等多個國際建案。

廖瑞遠分享，疫情改變許多人的人生，剛好在紐約的工作出現空檔，就決定回來台灣渡假，回台後開始參與福華營運後就決定留下來，今年6月接下台北福華董事長，現階段最重要的目標就是把這個飯店改裝成為最先進、時髦、符合所有商務客及觀光客，成功跟萬豪傲途格精選飯店品牌接軌。

廖家成員都希望台北福華的品牌要保留下，福華選擇攜手萬豪國際集團（Marriott International），引進旗下高端的「傲途格精選酒店（The Howard Taipei, Autograph Collection）」品牌，預計於2026年中完工，全面搶攻國際大型商務會展市場。

福華會有現代的風格，硬體的元素像紅木家具等都會融入進去，其次服務業的款待文化，服務超過10年的員工有4成以上，帶給人熟悉福華，飯店進入改裝之後，所有的人力保留下來。

規劃會朝兩個方向前進，首先把人力放入萬豪集團裡面學習，為未來合作打底；其次，福華在全台還有另外8間飯店，人力也會往其他的飯店去，目前全球觀光業人力短缺，所以福華不會有裁員的概況。

台灣許多民眾對於福華都有美好的回憶，隨著即將熄燈，雖然僅8個月的時間，今年還是期待住房率會比去年成長5%，從66%成長到70%，房間數約600間算是量體大的飯店，這樣的表現已經相當好；餐飲部分還是會繼續推出各種40周年的菜色，也會推出中秋節月餅等應景的禮盒及餐點。 廖瑞遠分享疫情改變許多人的人生，今年6月接下台北福華董事長，現階段最重要的目標就是把這個飯店改裝成為最先進、時髦、符合所有商務客及觀光客，成功跟萬豪傲途格精選飯店品牌接軌。黃淑惠攝 福華飯店舉行40周年慶，新任董事長廖瑞遠表示，台北福華有自己的DNA還是希望能保留，再加上福華的建築結構很健康，所以決定斥資數十億內部改裝，明年農曆年後就閉館大動工。黃淑惠攝

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