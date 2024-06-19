長榮航捐贈百萬行動早療車 以實際行動支持慢飛家庭
長榮航空（2618）2023年正式啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年更進一步擴大舉辦，並於19日攜手家扶基金會及伊甸基金會，一起舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈記者會」，由長榮航空總經理孫嘉明、家扶基金會執行長周大堯及伊甸基金會董事長陳宇昭共同主持，長榮航空宣布捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車予兩家基金會，捐贈金額達300萬元，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子，引領孩子展翅高飛。
2024年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自4月開始在企業內部發起募款活動，更結合長榮航空轄下系統公司，包含長汎假期、長榮空運倉儲、長榮空廚、長榮航勤、長榮航太及立榮航空的力量，一起傳達溫暖與愛心。除了舉辦早療互動講座，也邀請同仁齊心為「慢飛天使」募集愛心並進行禮物包裝，對外則以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落及離島，一起關注偏鄉早療的現況，此外在5月10日更邀請25組慢飛家庭來到長榮航空園區，參加『飛行參訪日』活動。
孫嘉明表示：「長榮航空很敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，在台灣及離島地區努力推動早療觀念與服務，我們相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此長榮航空也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源，服務台灣、離島等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力」。
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