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松益發加速推案 「微笑首馥」後再推高鐵生活圈華廈案

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
松益發加速推案，「微笑首馥」後再推高雄高鐵生活圈華廈案。松益發提供
松益發加速推案，「微笑首馥」後再推高雄高鐵生活圈華廈案。松益發提供

高雄房市熱，松益發建設加速推案，繼「微笑首馥」熱銷後，今年第3季再推高鐵生活圈華廈案，積極動能受房地產界注目。

從石材產業轉進房市的松益發建設，在「微笑世界」近完銷後，近日再公開捷運橘線中正技擊館站的「微笑首馥」，由於銷售優於預期，今年第3季將推出位於高鐵左營站生活圈的華廈建案，今年2案總銷近約25億元，在求質不求量的營運策略下，維持每年只推出1至2個建案。

松益發總經理解智贏19日表示，位於高雄捷運橘線O9中正技擊館站的「微笑首馥」，總銷約17億元，規劃2至4房產品，共133戶，近日正式對外公開，由於高雄房市仍處夯熱期，來人購屋的狀況，比預期好一些。

解智贏指出，「微笑首馥」預定2028年完工交屋，該案的1樓店面和夾層，未來也將做為松益發建設的總部。

他說，「微笑首馥」的銷售好成績，除了產品規劃，區位優勢是吸引民眾購屋的重要原因，因基地距離捷運橘線O9中正技擊館站，只有200公尺，而捷運橘線O9中正技擊館站未來又有高市府規劃的捷運聯合開發案，區域生活機能將更完善。

此外，從「微笑首馥」基地出門，開車右轉，只要一分鐘，即可上國道一號，串接國三、國十、或八八快速道路，交通便利，如果想要到日本三井在衛武營國家藝術中心生活圈的LaLaPort購物中心，從橘線O9中正技擊館站到橘線O11高雄市議會站，只有2站的距離，而住家的門牌是高雄市苓雅區，而不是鳳山區。

解智贏表示，軌道經濟是房市的不敗法則，除了捷運，他也看好高鐵左營站生活圈的未來發展，如果以高鐵左營站為中心，凡是開車可在30分鐘之內抵達的範圍，區域發展都值得期待，更何況，該基地除了距離台積電（2330）高雄廠很近之外，基地正對面的一塊機關用地，正在進行解編開發，區域將更熱鬧。

因此，松益發今年才會在高鐵左營站生活圈的華夏路、民族路口，買進250坪的建地，作為松益發進軍房市的第三個大樓建案。

解智贏指出，屬於29期重劃區的「華夏案」，規劃56戶的2到3房產品，總銷約7.5億元，預定今年第3季進場預售，由於「華夏案」只有地上10樓、地下一樓，因此，可望在2026年底完工交屋。

他說，包括「華夏案」以及另一塊整合中的500坪建地，松益發的庫存土地還有仁武坪建地、南投的4,000坪農地、以及澎湖1,000坪土地，由於松益發正規劃多元發展，因此，南投的4,000坪農地、以及澎湖1,000坪土地，將朝向休憩娛樂、度假市場發展，但，開發期程尚未最後定案。

松益發加速推案，「微笑首馥」後再推高雄高鐵生活圈華廈案。松益發提供
松益發加速推案，「微笑首馥」後再推高雄高鐵生活圈華廈案。松益發提供

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