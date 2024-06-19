兩大外送平台合併案 公平會：市占率高會審慎對待

公平會今天委員會議決議禁止燁聯燁輝併購唐榮，關鍵就是市占率過高，此案結果引發外界對日前兩大外送平台結合案恐碰壁的揣測，公平會強調，兩案產業不同，市占率會是重要考慮基礎，但非絕對因素。

公平會今天決議再度禁止燁聯公司併購唐榮公司，主因是結合後市占率高，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。

Uber Eats今年5月14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會之前表示，根據109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成，現在會依最新情況，重新調查市占率變化。

公平會發言人陳志民告訴中央社記者，燁聯燁輝併購唐榮案與兩大外送平台結合案，確實都有市占率非常高的特性，甚至燁聯案「市占率還沒高到這個程度」，但兩案產業不同，一個是傳統鋼鐵業，一個是新興產業，市占率是考慮基礎，不過公平會目前持中性立場。

陳志民表示，外送平台案結合後市占率很高，但目前還無法對結果下定論，市占率只是考慮因素之一，公平會會審慎對待，深入分析並對照109年調查至今的產業變化狀況，作為產業發展推演的參考。

至於外送平台結合案進度，陳志民說，此案正在補件階段，待資料齊全後，才會進入審議。

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