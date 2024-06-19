快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

兩大外送平台合併案 公平會：市占率高會審慎對待

中央社／ 台北19日電
公平會發言人陳志民說，外送平台結合案進度正在補件階段，待資料齊全後，才會進入審議。圖／聯合報系資料照
公平會發言人陳志民說，外送平台結合案進度正在補件階段，待資料齊全後，才會進入審議。圖／聯合報系資料照

公平會今天委員會議決議禁止燁聯燁輝併購唐榮，關鍵就是市占率過高，此案結果引發外界對日前兩大外送平台結合案恐碰壁的揣測，公平會強調，兩案產業不同，市占率會是重要考慮基礎，但非絕對因素。

公平會今天決議再度禁止燁聯公司併購唐榮公司，主因是結合後市占率高，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。

Uber Eats今年5月14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會之前表示，根據109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成，現在會依最新情況，重新調查市占率變化。

公平會發言人陳志民告訴中央社記者，燁聯燁輝併購唐榮案與兩大外送平台結合案，確實都有市占率非常高的特性，甚至燁聯案「市占率還沒高到這個程度」，但兩案產業不同，一個是傳統鋼鐵業，一個是新興產業，市占率是考慮基礎，不過公平會目前持中性立場。

陳志民表示，外送平台案結合後市占率很高，但目前還無法對結果下定論，市占率只是考慮因素之一，公平會會審慎對待，深入分析並對照109年調查至今的產業變化狀況，作為產業發展推演的參考。

至於外送平台結合案進度，陳志民說，此案正在補件階段，待資料齊全後，才會進入審議。

併購 公平會 燁聯

延伸閱讀

燁聯併購唐榮又碰壁 公平會憂限制競爭再度禁止結合

燁聯、燁輝併購唐榮 公平會二度禁止結合

回響／「垃圾百岳」卓榮泰重視 外送成疫後垃圾增主因 彭啓明將擬對策

滿街外送員變「拆樑」政治廣告？ Uber Eats回應了

相關新聞

長榮航總座孫嘉明：黃仁勳旋風過後 AI出貨需求擠爆航空貨運市場

長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，黃仁勳旋風過後，AI出貨需求擠爆航空貨運市場，亞洲區出口到北美的伺服器數量急速增加...

燁聯、燁輝併購唐榮 公平會二度禁止結合

公平會今天委員會議決議，有關燁聯鋼鐵公司、燁輝公司及其等所屬子公司，擬與唐榮鐵工廠公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體...

新舊屋齊漲！大同區預售房價五年漲近七成 南港漲三成居成屋市場之冠

據實價登錄資料顯示，近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房價漲幅中，新屋市場，以大同區的預售屋大樓房價漲最多，五年...

兩大外送平台合併案 公平會：市占率高會審慎對待

公平會今天委員會議決議禁止燁聯燁輝併購唐榮，關鍵就是市占率過高，此案結果引發外界對日前兩大外送平台結合案恐碰壁的揣測，公...

台肥雙線發展重要里程碑 前瞻事業研究中心今天揭牌

台灣肥料股份有限公司前瞻事業研究中心今天在苗栗廠區揭牌成立，董事長李孫榮宣示將是技術創新的核心基地，也是台肥新創能源事業...

環團：中鋼應面對越鋼人權與環境侵害問題

監督台塑越鋼聯盟代表今天出席中鋼公司股東會，針對中鋼於越南河靜合資成立的越鋼公司在當地造成的人權與環境侵害，聯盟呼籲中鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。