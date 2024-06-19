兩大外送平台合併案 公平會：市占率高會審慎對待
公平會今天委員會議決議禁止燁聯燁輝併購唐榮，關鍵就是市占率過高，此案結果引發外界對日前兩大外送平台結合案恐碰壁的揣測，公平會強調，兩案產業不同，市占率會是重要考慮基礎，但非絕對因素。
公平會今天決議再度禁止燁聯公司併購唐榮公司，主因是結合後市占率高，將使下游業者無議價談判空間，更無抗衡力量，具有顯著限制競爭的不利益。
Uber Eats今年5月14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會之前表示，根據109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成，現在會依最新情況，重新調查市占率變化。
公平會發言人陳志民告訴中央社記者，燁聯燁輝併購唐榮案與兩大外送平台結合案，確實都有市占率非常高的特性，甚至燁聯案「市占率還沒高到這個程度」，但兩案產業不同，一個是傳統鋼鐵業，一個是新興產業，市占率是考慮基礎，不過公平會目前持中性立場。
陳志民表示，外送平台案結合後市占率很高，但目前還無法對結果下定論，市占率只是考慮因素之一，公平會會審慎對待，深入分析並對照109年調查至今的產業變化狀況，作為產業發展推演的參考。
至於外送平台結合案進度，陳志民說，此案正在補件階段，待資料齊全後，才會進入審議。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值
▪ 淡水房價凍漲原因在哪？ 網曝1理由：不是距離太遠
▪ 獨／八大行庫新青安會議定調新貸戶簽切結書 下周一政院會議拍板
▪ 台股1年半大漲9千點 房仲：房市迎38年最強資金行情
▪ 一戶房屋稅200萬 重稅將上路 這豪宅出清餘屋最積極
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言