高端飯店「土洋大戰」 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店開幕

力麗集團投資40多億元打造的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店18日正式開幕，力麗觀光董事長蔡宗易表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店是力麗觀光在日月潭的第四間旅館，將成為日月潭地區新亮點。

日月潭是國內頂級飯店一級戰區，周邊有涵碧樓、雲品、日月行館等觀光飯店。蔡宗易表示，力麗溫德姆酒店有五大特色，能提供遊客更舒適、奢華享受的住宿體驗。

五大特色包括，一，力麗溫德姆擁有「水陸空」交通，除了道路交通方便，遊客也可從水社碼頭搭乘遊艇到伊達紹碼頭，上岸就到飯店，另外日月潭纜車站也在飯店附近。

第二，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店為日月潭唯一國際品牌飯店，溫德姆集團在全球95個國家，擁有超過9200家飯店，是全球飯店數最多的飯店集團。

第三，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店就位於伊達邵碼頭商圈，飯店旁就有店家，環湖步道及纜車等景點都是步行可達，為日月潭最方便的觀光飯店。

第四，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店不僅可於客房內泡湯，且絕大多數房型還設有日月雙湯冷熱池，可讓旅客更盡情享受泡湯好處。

第五，酒店擁有獨特的親子房型與當地最大的魯魯札札咖啡親子館設施，為家庭出遊的旅客打造了溫馨的住宿環境。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投縣以獨特的自然美景和深厚的文化底蘊，吸引越來越多的遊客。不僅是日月潭，松嶺之星、九九峰氦氣球樂園以及合歡山暗夜公園等也備受遊客青睞。

「值得一提的是，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店正坐落在通往這些熱門景點的必經之路上，為遊客提供了極大的住宿與出行便利，相信溫德姆酒店的到来，進一步為南投縣乃至全台旅遊業發展注入新活力」。

溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安表示，日月潭如畫的風景和深厚的歷史底蘊，令人深深著迷，感謝力麗集團能把溫德姆品牌帶到如畫的日月潭，溫德姆也將帶來更多元的國際旅客，讓世界更多人了解日月潭美麗風光。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店共設203間客房，總經理芮懷民表示，慶開幕期間，酒店推出一系列住宿及餐飲優惠，包括饗沐Happy Brunch 買一送一；連續入住第二晚八折及遊九族文化村加遊湖套裝方案等。

另外力麗觀光亦同步送出消費折抵券，最高優惠總價值達新台幣1千萬元，入住旅客將獲贈「力觀光歡慶同樂券」於力麗觀光集團各據點直接折抵住房及餐飲費用，邀請各界共享開幕的喜悅。 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。圖／業者提供

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