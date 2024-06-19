生展與台大醫院長吳明賢研究團隊結盟 攻塑身保健市場

生展生技（8279）19日宣布，已與臺灣大學衍生公司-雷文虎克生技結盟，雙方將結合臺大醫學院團隊，攜手開發次世代益生菌產品，主攻塑身保健品市場，目標帶動微生物保健市場推向新里程碑。

生展生技表示，雷文虎克生技技術來自臺大醫院院長吳明賢研究團隊，該團隊開發出次世代益生菌：絕對厭氧菌-艾克曼嗜黏蛋白菌（Akkermansia muciniphila，簡稱AKK菌），為疾病預防及治療開闢了新的前景。

目前雷文虎克偕臺大醫學院團隊已成功從台灣本土健康人群中篩選出110餘株AKK菌，成為全世界第二大AKK菌種資料庫。

本次合作案主要是借重生展生技在工業級製程放大與量產製程的能力，加速AKK產品化的開發。透過微生物醱酵豐富的經驗，生展目前已經建構完成「絕對厭氧產線」，也開始投入試量產。預期此次合作將有助於兩家公司共同推動微生物技術的進一步發展，為全球健康市場帶來更多優質創新產品，開創次世代益生菌產品的新紀元。

生展生技表示，該公司在微生物產業擁有豐富的經驗和卓越的研發能力，公司以創新的微生物開發及生產技術聞名，專注於功能性益生菌與多樣化保健營養食品的研發與生產，並致力於將最新的研發成果應用於產品中。透過獨家的製程開發與醱酵技術，以符合國際標準的生產設備，供應全球保健市場需要的高品質機能益生菌。

生展生技董事長陳威仁表示：「此合作代表著台灣在次世代益生菌領域邁出的重要一步，結合雙方強項以及來自臺大頂尖研究團隊，將為市場帶來革命性的創新產品，提升全球消費者的健康與生活品質」。

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