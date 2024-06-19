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新舊屋齊漲！大同區預售房價五年漲近七成 南港漲三成居成屋市場之冠
據實價登錄資料顯示，近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房價漲幅中，新屋市場，以大同區的預售屋大樓房價漲最多，五年漲幅近七成；中古屋方面，南港房價以大漲30%居首。
而信義區與中正區則是預售屋及中古屋的均價漲幅都名列前五，中古與預售房價齊漲。
比較台北市2020年第1季與2024年第1季的預售屋房價漲幅，大同區房價漲幅最多，高達67.1%，且2024年第1季每坪均價也高達116.4萬元。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大同區為台北市開發較早的區域，各項生活機能皆成熟，不過素地稀少，新建案多以都更或危老為主。
另外，陳金萍指出，近年台北市政府積極推動西區門戶計畫，且有台北雙子星等開發案加持，不少建商看好區域未來發展，積極推案，與同樣位於西區門戶計畫中的萬華區相比，大同區居住環境相對單純，交通便利，帶動購屋需求，讓預售屋房價跟著水漲船高。
觀察台北市12行政區，信義區及中正區不僅拿下預售屋大樓漲幅的第三、四名，中古屋大樓漲幅也分別占據第五和第二名。
信義、中正兩個行政區的預售屋大樓每坪單價五年漲幅突破五成；而中古屋受預售屋拉抬也有明顯推升，房價從7字頭上升至9字頭，漲幅都超過兩成以上。
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