暄達全新拋棄式負壓傷口治療機 醫療健康照護展亮相

暄達醫學（7726）即將在6月20日至22日舉行的台灣國際醫療暨健康照護展中，展示其最新系列的拋棄式負壓傷口治療機（亦稱為一次性負壓傷口治療機），並透過台灣醫療暨生技器材工業同業公會舉辦的產品發表會進行詳細介紹。

近年來，傷口照護需求增加，推動相關高階醫材創新，特別是負壓傷口的應用與成長最受矚目。老齡化、壓瘡、糖尿病盛行率、手術傷口和醫療保健意識等皆為其成長的驅動力。

暄達醫學已開發多款負壓傷口治療機和敷料，並通過歐盟、英國、巴西醫療二類認證、取得台灣TFDA許可與健保給付，以及美國FDA 510(K)許可，現已進入台灣多所醫學中心和大型醫院，如台北榮總總院及所屬分院、三軍總醫院及所屬國軍醫院、高雄榮民總醫院，長庚醫院，慈濟醫院，新光醫院，署立豐原醫院等。

過去，台灣醫院主要使用歐美品牌的負壓傷口治療設備，暄達醫學是少數在台灣負壓傷口照護領域占有一席之地的台灣品牌。考慮到疫情後的護理資源需求、居家護理及傷口照護的實際需要，暄達醫學新推出了單一患者使用的拋棄式機型，免去重複使用設備的維護工作，其便攜設計滿足家庭護理需求，以針對不同傷口階段提供適當設備。

暄達醫學的負壓傷口治療機全線產品皆在台灣製造，具備IP22防水等級，確保品質與安全性。全新拋棄式系列提供7天、15天、21天和30天的選擇，延續輕巧設計並配有專用背帶。操作面板簡化為一鍵一功能，具備連續和間歇兩種模式，易於居家護理使用。電源方式靈活，可使用乾式電池或電源線供電。

在展期三天中，暄達醫學將在攤位進行負壓傷口治療機的實機演示，讓參觀者親自體驗產品簡易的操作流程及其效能。同時，暄達醫學的另一主力產品線——交替式壓力氣墊床也將在現場展示，提供全面的減壓護理解決方案。

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