三商家購與百事益國際攜手合作 開啟二手筆電再生計畫
三商家購（2945）與技嘉旗下百事益攜手執行「G+ 回收愛 二手筆電再生計畫」，19日共同舉辦記者會宣布正式啟動，由三商家購總經理邱光隆，及百事益國際總經理林志清出席，將於美廉社新北市新店區新店北新門市，成立二手筆電回收站據點，並由百事益國際回饋二手筆電捐贈者「100元美廉社禮券」，百事益國際在二手筆電整新後，賦予科技產品新生命。
百事益國際總經理林志清指出，筆電在整新階段，電池會經過軟體檢測辨識可充電容量，不足或無法使用，將會更換全新電池，而大部分的故障或不良狀況，均會使用二手零件。若產品仍可運作均無異常，則會單純整新外觀及清潔內部，再為退役電腦找到新東家。
林志清表示，此次與美聯社攜手合作，透過美聯社800多個據點，雙方分別透過技術與據點等各別優勢結合，進而實踐ESG與社會循環經濟。
三商家購總經理邱光隆表示，ESG意識抬頭，美廉社也在今年初宣布定為企業「ESG元年」，希望透過美廉社里鄰間的門市，將電子垃圾統一回收，今年美廉社二手筆電回收門市拓點目標，預計於全台六都，各成立一間指定回收門市，明年預計規畫全台門市皆可回收。
邱光隆同時表示，未來將會進行寶特瓶以及電池回收，透過此舉更進一步提升社區顧客的凝聚力，而談及手機回收的部分，邱光隆指出先將筆電回收的部分做到完整，未來再進一步去擴大電子垃圾的回收品項。
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