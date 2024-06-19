漢來日月行館第3季開幕 第二波擴大招募6月25日登場

漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」，將於第3季開幕營運。全館92間湖景客房與專屬溫泉池釋出首波空間模擬圖，融合了日月潭自然光影、純淨美人湯與頂級中西餐飲 ，第二波擴大招募活動訂6月25日登場。

這也是繼台北漢來大飯店去年進駐南港之後，跨足日月潭的全新飯店品牌。

坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，配合籌備進度也首次釋出空間模擬圖，並於6月25日(二)在南投承萬尊爵渡假酒店擴大舉辦第二波人才招募活動，開放包括客務部、房務部、活動企劃等更豐富多元的營運職缺。

漢來日月行館改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計。不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，在飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間，重新定義頂級奢華的度假體驗。

全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，從入住開始就能享受視覺美感與純粹放鬆，房型15至108坪、全數採用頂級客房設備，包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門，就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，除能品嚐頂級海鮮與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理、餐酒搭配服務，無論家庭旅遊或商務聚餐都完美合適。

位於11樓的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出，為夜間生活增添豐富火花。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳，與獨一無二的湖畔證婚露台，無論企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會都能全面滿足。

漢來飯店表示，5月底舉辦的首場實體招募活動，推出飯店專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫，快速帶動漢來日月行館營運人力已達目標七成。

為確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗，再度於6月25日上午11點至下午4點半，在南投承萬尊爵渡假酒店舉辦第二場招募活動，期待優秀人才踴躍參與。注意事項：請攜帶個人簡歷，歡迎中高齡、新住民及二度就業者。 漢來日月行館全館92間湖景客房與專屬溫泉池，釋出首波空間模擬圖。漢來日月行館提供 漢來日月行館全館92間湖景客房與專屬溫泉池，釋出首波空間模擬圖。漢來日月行館提供

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