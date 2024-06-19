台肥前瞻事業研究中心揭牌 李孫榮：乾淨能源平台正式成立

台肥（1722）19日在苗栗廠舉行「前瞻事業研究中心」開幕儀式，由董事長李孫榮以及國內外要員共同揭牌，現場總計兩百多位賓客，一起見證台肥公司新事業體-乾淨能源事業體具體化、新事業平台正式成立。

台肥表示，「前瞻事業研究中心」主要聚焦三大區塊、三箭齊發──乾淨能源事業體建構、友善地球肥料產品開發，以及半導體高端化學品推廣。

在乾淨能源方面，將聚焦氨能的推廣。氨是氫能供應鏈的源頭，也是新時代的「零碳排」能源，燃燒發電的過程中不會產生一氧化碳或二氧化碳。

李孫榮指出，事業發展初期，將在基礎設施如儲運空間，投入更多資源，同時積極尋求國際合作。

他強調，自去年10月啟動新事業計畫至今，不到一年的時間內，已和台灣、歐洲、日本等十多家廠商達成合作共識，形成跨國「氨能大聯盟」。

李孫榮表示，台肥支持政府多元綠能政策，同時希望善盡地球公民的職責、落實ESG，因此勇敢跨入氨能新領域，台肥原先就是台灣最大液氨供應者，將以此優勢為前提來努力，相信能讓台肥將由土地養分供應者，進一步成為乾淨能源提供者」。

台肥目前在友善地球肥料產品上，一方面積極尋找農業循環資材、回收、再利用，做為有機資材填料，添加至複合肥料中，可減少化學肥料用量、達到農業廢棄物循環再利用，進而減少碳排放。

另一方面開發「緩釋型」複合肥料，這類肥料釋放到土壤中的速度是可控的，少了傳統肥料必須多次追肥的缺點，同時肥份不再一口氣全釋出至土壤中，避免過度施肥造成的土壤酸化、水質優養化，藉此呵護土地，並獲得農業部部長陳駿季支持，農試所已給予台肥協助。

環境工程背景出身的李孫榮是土壤和水質領域的專家，加上擔任多年嘉南藥理大學校長，熟知藥品緩釋對人體健康的重要性，因此，全力支持此次友善土地的計畫，為開發緩釋肥重要的推手之一。

他指出，在本業上台肥也推動「綠色轉型」，藉著緩釋肥讓全國化肥使用、生產都減量，將有助於減少碳排，實踐台肥「愛鄉、愛土、愛幸福」的精神。

至於第三支箭，有鑑於台灣半導體產業近年來致力於打造低碳供應鏈，李孫榮指出，台肥輸入「低碳氨」恰能支援半導體業的永續需求；由於晶圓製程中廣泛運用氨水去除表面的微粒污染物，科技廠採用台肥生產的電子級氨水（以低碳氨為原料製作），藉由原料低碳，將讓整體晶圓製造過程中的碳排量降低。

李孫榮認為，台肥為泛公股公司，支持半導體發展上不能缺席，會在原半導體精密化學品的生產基礎上，加強與半導體界多領域的合作，為高科技「台灣隊」盡一份力。

台肥研究中心落腳苗栗，苗栗縣副縣長鄧桂菊今出席時表示，這次轉型能讓台肥進入新的綠色時代，台肥能創造更多的新技術，帶給台灣民眾更多乾淨的環境。

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