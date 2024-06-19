唐獎生技醫藥獎公布 GLP-1減重藥三位發明專家獲獎

唐獎第六屆得獎名單持續揭曉，19日公布「生技醫藥獎」得主，由喬爾．哈本能(Joel F. Habener)、司維特蘭那．莫依索夫(Svetlana Mojsov)、延斯．祖爾·霍斯特(Jens Juul Holst)三位科學家共同獲獎，表彰其發現GLP-1（類升糖素胜肽-1）為促胰島素因子，並開發基於GLP-1的抗糖尿病與抗肥胖藥物。他們不但締造基礎研究轉譯至製藥成功的典範，更對全人類健康做出重大貢獻。

當今全球80億人口中，高達5億人罹患糖尿病、近10億人口為肥胖患者。台灣目前約有200多萬糖尿病友且每年以2.5萬名的速度持續增加；19歲以上成人的過重及肥胖率加總超過五成，兩者衍生出的心血管疾病、腎臟、眼、足等併發症更造成個人與社會沉重的醫療負擔。幸運的是，基於GLP-1(7-37)的療法在近期已成為了治療肥胖和糖尿病的重磅藥物，有上億名使用者受惠，未來發展與前景更加可期。

GLP-1(7-37)由31個氨基酸組成，是一種由腸道分泌的賀爾蒙，又稱作腸泌素。體內血糖升高時，會刺激GLP-1(7-37)分泌，當具生物活性的GLP-1(7-37)在胰臟β細胞接上其受體，就能觸發胰島素釋放。目前至少有13種GLP-1 RA（GLP-1受體促效劑）藥物已通過FDA核准用於治療糖尿病、肥胖。此類藥物結構設計與內生性GLP-1相似，但半衰期較長，可增強GLP-1(7-37)訊號促進體內胰島素釋放。此外，新興口服藥物「DPP-4抑制劑」，可阻斷GLP-1(7-37)在體內被DPP-4酵素降解，以延長GLP-1(7-37)促進胰島素分泌、降低血糖的功能。這兩大類藥物透過生理調節，比起傳統的胰島素針劑治療，能有效減少副作用。

這段令人興奮的研究之旅始於1980年代初期，當時美國麻省總醫院的喬爾·哈本能從鮟鱇魚身上選殖出preproglucagon基因，發現其中包含升糖素和另一個GRP序列。隨後他從實驗鼠身上選殖出相同基因，並證實其中含有升糖素和GLP-1、GLP-2兩個胜肽片段，而鮟鱇魚的GRP就是GLP-1(7-37)。

任職於麻省總醫院內分泌科且為HHMI胜肽合成設施負責人的司維特蘭那·莫依索夫 ，接著確認了腸道GLP-1的活化型為GLP-1 ，她與哈本能博士合作表明了能誘導胰臟釋放胰島素的是GLP-1(7-37)，而非整個 GLP-1(7-37)，這項重要的發現重新定義了人們長期追尋的腸泌素，進而引領將其作為抗糖尿病策略之應用。莫依索夫成功合成了GLP-1(7-37)，並開發出許多實驗技術與方法，用以檢測胰臟中不同的GLP，這些努力至關重要。哈本能、莫依索夫和合作夥伴在人體試驗中證明，GLP-1(7-37)在健康人和第二型糖尿病患者身上均有促胰島素的作用，為臨床應用鋪了道路。而遠在丹麥哥本哈根大學的延斯·祖爾·霍斯特，也先後分離出了GLP-1(7-37)和GLP-1(7-37)醯胺，並成功鑑定後者為活化型的腸泌素。他的實驗室闡明了GLP-1(7-37)的生物學、生理學及其具有治療潛力的特徵，更積極投入對抗糖尿病的藥物開發。

霍斯特還指出，GLP-1(7-37)可以抑制胃酸釋放並減緩胃排空，具有對抗肥胖的潛力。在臨床試驗中，確實發現糖尿病患者有體重減輕的傾向，進一步推動了此類藥物於對抗肥胖之應用。

隨著越來越多研究持續進行，GLP-1(7-37)不斷在多種器官展現出好的生理調節功能，除了前述對胰臟和胃部的生理影響，還可透過下視丘降低食慾、甚至有益於心臟、肝臟、腎臟...等。這三位科學家的發現，結合學術界和業界許多人的貢獻，共同開創了以基於GLP-1(7-37)藥物治療糖尿病、肥胖的時代。

商品推薦