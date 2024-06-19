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鳳凰旅遊攜手寰宇精品河輪 Uniworld 明年春天再度包船

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
這次包船航行於萊茵河上的「S.S. Antoinette安東尼號」，是採用法式宮廷風格設計。業者提供
這次包船航行於萊茵河上的「S.S. Antoinette安東尼號」，是採用法式宮廷風格設計。業者提供

被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪，每日打開窗即可獨享萊茵河美景，在河輪優雅奢華的細膩服務中，探索歐洲深厚文化及品嚐美食美酒，這種深度又多元的玩法，已成為台灣人赴歐旅遊的全新選擇。

鳳凰旅遊繼2024年的萊茵包船大獲好評，2025年再度推出最受歡迎河輪路線～萊茵城堡巡禮限定包船12天，旅客能搭乘河輪一次玩遍瑞士、法國、德國與荷蘭，內容除了延續2024年景點外，更加入法國四朵花小鎮，並恭逢一年一度的荷蘭庫肯霍夫看鬱金香季以及國王節盛會，4月18日限定一團保證出發，每人團費308,800起，就能享受全球頂級歐洲河輪的全包式服務，即日起正式開賣。

順著河流航行，河輪窗外的美景，就像電影畫面在眼前流動一般，不論是世界遺產、城堡或是寧靜的小鎮，每個景點都讓人回味無窮。相較於航行海上的遊輪，河輪能更深入特定地區，河輪旅遊最棒的地方是船的停靠點就在市中心，下船後可能走路五分鐘就到老城區，甚至僅一條馬路之隔，就能開始拍古堡、或是輕鬆逛大街，這種悠閒與便利，就是河輪旅遊最大的魅力所在！

寰宇河輪是全球最優秀的頂級河輪品牌之一，總部位於洛杉磯，航線遍及全球各大河流及水域，無論是穿越歐洲的萊茵河、多瑙河，還是遠征亞洲的湄公河，每條航程都能帶領旅客探索獨特魅力和深厚文化。本次包船以歐洲河輪最熱門、也最受歡迎的萊茵河航段為主，順著河流漫遊瑞士、法國、德國與荷蘭，沿途兩岸可欣賞到許多傳奇古堡、頂級酒鄉，並將最經典的城鎮美景一覽無遺。

航程中的大亮點之一包含了法國「四朵花小鎮」，這是法國最高榮譽的鮮花小鎮象徵，具有代表性的夢幻花藝與歐式建築，將造訪三大城鎮感受其魅力，絕對令旅客流連忘返！此外，還有寰宇河輪的獨家安排的酒莊「品醋之旅」以及萊茵石城堡等獨家景點，精彩可期。

下船當日更特別規劃前往全世界最大鬱金香花園～荷蘭庫肯霍夫花季，航程期間正逢一年一度期間限定的花海盛會，不容錯過，更加碼安排另一個荷蘭最受歡迎的盛會～國王節，帶你參與一場瘋狂又難得的橙色派對！

寰宇河輪旗下船隊的每艘設計都是獨一無二的，內部裝潢更依行駛路線精心設計，宛如會移動的精品飯店。這次包船航行於萊茵河上的「S.S. Antoinette安東尼號」，是採用法式宮廷風格設計，一走進大廳，即見優雅氣派的藍寶石吊燈及雕花樓梯尊貴迎賓，客房到餐廳也都是法式宮廷風，寬敞典雅，每間客房皆擁有管家式的細緻服務，船上並設有泳池、健身房、電影院等設施，並有各種主題派對及晚宴。

至於河輪上的美食，更是饕客級的標準，大廚會在河輪靠岸時上岸挑選當地最新鮮、且能展現各地飲食文化特色的食材，且每日變化餐點設計，船上並提供24小時的紅.白酒、啤酒、咖啡等無限暢飲。寰宇河輪以高品質提供「全包式服務」，團費包含岸上觀光行程，並安排專業的英文導遊，全程並有鳳凰領隊隨團服務，還有船上體驗課程、以及船上免費WIFI上網，團費已含船上服務人員小費及領隊小費。

河輪上的美食，更是饕客級的標準，大廚會在河輪靠岸時上岸挑選當地最新鮮、且能展現各地飲食文化特色的食材。業者提供
河輪上的美食，更是饕客級的標準，大廚會在河輪靠岸時上岸挑選當地最新鮮、且能展現各地飲食文化特色的食材。業者提供
被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪。業者提供
被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪。業者提供
被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪，在河輪優雅奢華的細膩服務中，探索歐洲深厚文化及品嚐美食美酒。業者提供
被譽為「玩歐洲最頂級方式」的歐洲寰宇河輪，在河輪優雅奢華的細膩服務中，探索歐洲深厚文化及品嚐美食美酒。業者提供

荷蘭

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