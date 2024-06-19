南亞今開股東會 董座吳嘉昭：下半年會有更好成績

南亞今日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，去年合併營收2597.5億元，比上一年度衰退26.9%；合併稅前利益91.3億元，比上一年度減少80.8%，稅後每股盈餘0.8元，是上市以來第二低，經營非常辛苦。不過，南亞產業布局廣，雖有短暫風浪，但經營穩健且積極轉型，相信下半年會有更好的成績。

吳嘉昭指出，去年度通膨高漲，各國急速升息，消費與需求快速下降，且同業競相擴增產能，市場供給大量增加，廠商進貨趨向保守，大都以去化庫存及剛性需求為主，整體業績反映經營艱困的局面。

南亞目前電子材料、化工、聚酯產品、塑膠加工等四大類。塑膠加工方面，近年來，陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並拓展高階產品及具潛力的新興市場，獲利相當穩定。

化工產品方面，去度全球需求減少，大陸同業新增產能陸續投產，並外溢到海外地區，市場競價激烈，整體化工產品業績呈現衰退。聚酯產品方面，受通膨及升息影響，終端消費萎縮，客戶持續調節庫存，加上大陸同業產能過剩，降價競爭，獲利減少。

電子材料方面，吳嘉昭說明，112年度消費性電子需求不佳，及美中科技戰持續負面影響，客戶觀望，僅以短急單因應，導致各項產品銷售量、價都低於上一年度，業績衰退。

他說，公司主力產品是電子材料，電子產業正迎來幾個新的發展機會，對成長充滿信心：包括5G到6G等通信技術的升級、電動車和自動駕駛的快速發展、AI相關領域的廣泛應用、半導體先進封裝材料需求，都需要更高端的材料支援，必定會帶來電子相關產業的需求與發展。

另外，面對營運環境大幅變動，公司也積極調整因應。已成立「永續經營與發展組」，統籌全公司資源，推動事業轉型與永續發展，並訂定4個主要策略方針，包括產品轉型、事業轉型、低碳轉型、數位轉型。

吳嘉昭強調，南亞已轉型到以電子為主的公司，今後更將著重在導入新技術、開發新事業，包括發展高速通訊與AI創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材、及低碳與綠色產品等領域。

其中，塑膠加工事業，利用公司累積深厚的加工技術，轉型投入醫材相關產品、及半導體、新能源用材料與車用低碳材等。化工產品將逐漸由工業級轉移生產半導體級與特殊化學品。電子材料則朝6G、低軌衛星等先進材料發展，深耕一系列超低損耗材料。聚酯產品則朝向全聚酯可回收用途發展，並努力開發新技術，拓展纖維產品應用領域。

吳嘉昭還表示，今年有包含台灣樹林廠區的離型膜、ABF載板、醫療用的減白血袋，美國德州廠區的新型軟質膠布機等投資案陸續完工，預計每年可創造120億元以上產值。往後數年，也將持續投入新事業及新產品擴建，帶動業績成長。

商品推薦