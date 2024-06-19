徐旭東：AI潛力不得了 每間公司一定要花功夫

人工智慧（AI）議題夯。遠東集團董事長徐旭東今天表示，AI潛力不得了，每個公司、機構都一定要花功夫，做得好、做得對，能得到的利益也不得了。遠東商銀總經理周添財談到房市議題，他個人認為有朝一日會形成「有行無市」局面，畢竟買房門檻相當高。

遠東商銀今天舉行股東常會，身兼遠東商銀副董事長徐旭東會後接受媒體聯訪。

目前遠東商銀已規劃透過常態性組織推動AI，徐旭東談及AI時指出，現在AI是基本的，每個公司、機構都一定要花功夫，「這個Potential（潛力）不得了」，現在才剛開始花功夫，之後做得好、做得對，能得到的利益也不得了。

此外，媒體聯訪時關切房市、房貸業務等議題。周添財表示，房價高的原因包含建商成本上升等，但他個人認為有朝一日會形成「有行無市」局面，畢竟買房的門檻相當高。

周添財指出，遠東商銀房貸策略很簡單，最重要的原則就是評估客戶還款能力，所以整體授信品質很好，目前房貸業務也持續成長中。

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