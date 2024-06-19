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中鋼：三碳挑戰是經濟議題 不處理好很難存活

中央社／ 高雄19日電

中鋼代理董事長王錫欽今天在股東會上表示，「三碳挑戰」已非環保議題，而是經濟議題。中鋼有短中長期減碳規劃，依據歐盟2013年標準來看，中鋼不但不用繳交碳費，累計2023年達到1157萬噸免費核配，有大量碳權可以做交易。

中鋼「三碳挑戰」，包括碳定價、碳關稅、碳中和。王錫欽說，中鋼若不處理好，很難存活於全球供應鏈中，必須將危機化為轉機，攜手下游合作夥伴打造綠色低碳生態系。

他提到，氣候變遷及永續發展議題是國際關注重點，各國減碳及淨零政策都進行中，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）過渡期於2023年10月上路，中鋼已依規範完成各產品排碳量盤查，並製作對應的CBAM申報文件提供予下游客戶及協助申報。台灣環境部於2023年12月提出碳費收費辦法草案，且為減緩對產業衝擊，正研擬相關配套措施。

對於股東關注中鋼節能減碳成效，他表示，鋼鐵業為排碳大戶，在CBAM進行申報，以鋼胚來看，一般每噸鋼胚排碳量預設值在2.21噸，中鋼自行盤查結果，一噸鋼胚排碳量僅1.86噸，低於平均值約15%水準。

而全球碳定價最成熟在歐盟，採取總量管制及碳排放交易（EU ETS）。以歐盟2013年標準來看，中鋼不但無需付出任何碳定價，累計至2023年達到1157萬噸免費核配額度可進行交易。

王錫欽說，2023年中鋼進行CDP碳揭露專案，全球僅有10家鋼廠獲得領導等級評價，中鋼即為其中之一，顯示中鋼過去節能減碳、低碳轉型獲得肯定。

有關氣候相關財務揭露（TCFD），王錫欽表示，中鋼初期是質性揭露，也符合金管會規定，但中鋼也會密切關注國際鋼鐵是否採用量化揭露，若有鋼廠量化揭露，中鋼一定跟進。

中鋼 歐盟 減碳

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