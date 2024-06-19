買氣差、租金卻創天價 房仲曝「台中有錢人想法變了」

近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼，住商機構觀察實價登錄，七期重劃區知名豪宅「寶輝一品花園」，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，該豪宅為品牌建商興建，且位處七期蛋黃區，租金價位持續高漲。

根據實價登錄，台中市截至6月為止，共5筆租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區；其中，「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元成交，換算租金單價約787元，創實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。

住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析，該豪宅屋齡雖已14年，但鄰近台中老虎城、誠品生活480等賣場及秋紅谷景觀生態公園，商業、生活與休憩機能俱全，尤其位處臺中國家歌劇院第一排，地段優勢讓高資產族群愛不釋手。

賴志昶指出，該社區觀察實價，由於地段佳，品牌加持，成交行情約在每坪5~6字頭，為台中市少數總價破億元豪宅，不過目前政府打房劍指高總價住宅，豪宅買氣低迷，讓在地金字塔族群「以租代買」，寧願付上高額租金入住。

另觀察此次入榜的豪宅， 「寶輝一品花園」、「興富發恆詠」、「鄉林皇居」等皆位處七期重劃區，而「創健Moon Park」則鄰近水湳中央公園。

賴志昶分析，七期本身為台中最具指標性的富人區，周邊社區租金高昂並不意外，水湳中央公園以面積廣達67公頃的綠地著稱，新案行情已站穩7字頭，也形成新興豪宅聚落，致使高總價住宅租金價位高居不下。 台中房市示意圖／記者游智文攝影

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