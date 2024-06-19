宇隆台中港科技園區新廠啟用 拚提升產能3倍
精密零件機械加工廠宇隆台中港科技產業園區新廠今天落成啟用，董事長劉俊昌表示，新廠可提高生產量能3倍，看好自行車產業復甦。
宇隆今天透過新聞稿指出，新廠占地1.2公頃，斥資新台幣10億元歷經3年興建，新廠除了機械加工本業，自有品牌TUF ONE行星減速機專用高階生產設備也進場，將成為主要研發及生產基地，也可結合人工智慧AI技術，應用人形機器人。
宇隆表示，新廠因應醫療、汽車、高階自行車等多元產業需求，預期今年自行車產業復甦腳步加快，加上新廠產能挹注，宇隆積極布局醫療產業，持續擴大汽車、電動自行車、品牌減速機等產業需求。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 卓榮泰：下周將召開會議 全面檢討新青安政策
▪ 輝達工程師買房新寵？ 全台最大公辦都更「南港調車場」第4季開案
▪ 新青安高雄最受惠 若切結「溯及既往」投資客每年多繳2.5萬
▪ 房價失控！竹東晚1年買貴3成、這裡多付一輛保時捷
▪ 買房負擔有多重？房仲算：平均收入4.6萬、房貸4.1萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言