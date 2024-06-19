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宇隆台中港科技園區新廠啟用 拚提升產能3倍

中央社／ 台北19日電

精密零件機械加工廠宇隆台中港科技產業園區新廠今天落成啟用，董事長劉俊昌表示，新廠可提高生產量能3倍，看好自行車產業復甦。

宇隆今天透過新聞稿指出，新廠占地1.2公頃，斥資新台幣10億元歷經3年興建，新廠除了機械加工本業，自有品牌TUF ONE行星減速機專用高階生產設備也進場，將成為主要研發及生產基地，也可結合人工智慧AI技術，應用人形機器人。

宇隆表示，新廠因應醫療、汽車、高階自行車等多元產業需求，預期今年自行車產業復甦腳步加快，加上新廠產能挹注，宇隆積極布局醫療產業，持續擴大汽車、電動自行車、品牌減速機等產業需求。

新台幣 電動自行車

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