和科技業搶人 新光保全徵才打造台灣安防產業艦隊
新光保全（9925）加入科技業「搶人」大戰，日前於台北華山園區「2024職涯博覽會」進行徵才，從軟、硬體工程師到業務行銷等職務，開出百餘職缺，歡迎各領域好手加入團隊，董事長吳昕東甚至親自到場，與求職者一對一對談。
吳昕東表示：「人才是企業最重要的資產，誠摯邀請各界新秀和資深專才加入新保。」新保重視「人才力」，近年來也積極實踐ESG以落實企業永續發展，期待能招聘更多志同道合的專業人士，一起打造數位團隊，與AI協作推動創新。
新光保全指出，公司業務涵蓋智慧城市、智慧建築及智慧照護等多領域，提供環境安全管理、能源管理及人工智慧應用等高潛力服務，為強化自有研發能量，此次徵才專注於SaaS、AIoT等軟體、韌體及硬體工程師，為方便求職者了解未來工作內容，特別安排專業技術主管到場，和求職者深入交流。
新光保全積極應對AI產業發展，致力擴展技術團隊。公司提供完善的職涯發展機會、友善職場政策及工作生活平衡的支持，包括數位訓練和在職培訓，協助員工快速成長與專業提升。
新光保全表示，公司營運秉持「建構友善安全的幸福職場」理念，定期評估工作場域安全，制定優於法令的假期及育嬰福利、增加男性員工陪產假天數、落實員工教育訓練、建構友善職場環境等的努力，6月初榮獲台北市長蔣萬安親自頒發「2024職場安心獎」進行肯定。
新光保全指出，隨著AI科技持續擴展，預計將帶動新的使用模式和市場需求。公司以內部創新驅動為目標，從人工智慧到日常生活解決方案，多元化事業引擎持續拓展。在台灣及泰國曼谷設有多個營運據點，並實施輪調制度，為優秀人才提供無限發展空間，共同實現企業永續成長。
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