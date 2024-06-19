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一戶房屋稅200萬 重稅將上路 這豪宅出清餘屋最積極

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
ONE PARK TAIPEI信義聯勤示意圖／台灣房屋提供
ONE PARK TAIPEI信義聯勤示意圖／台灣房屋提供

囤房稅2.0即將於7月上路，建商持有逾5年未售出的豪宅餘屋，將面對4.8%重稅，紛紛啟動餘屋出清。

台灣房屋集團彙整自去年9月行政院院會通過囤房稅2.0修法以來，北市建商持有逾5年的億級豪宅社區餘屋交易案例，屋齡已13年的信義計畫區豪宅「皇翔御琚」，包括5月最新一筆由自然人以約4.17億元無貸款買下的交易在內，共有5筆建商餘屋售出，成交單價介於206萬~222萬元之間，是銷售態度最積極的豪宅社區。

另外ONEPARK TAIPEI信義聯勤，自囤房稅2.0啟動修法至今，也有4筆建商餘屋交易。其餘包括大直水岸豪宅「西華富邦」、信義計畫區名宅「台北信義」以及敦化林蔭道豪邸「華固名鑄」，也各有3筆建商餘屋順利售出。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，囤房稅2.0去年9月經行政院會通過送交立法院審查後，修法動作相當明快，去年底便三讀通過，並敲定今年7月實施上路，由於房屋稅的課稅標準，與屋齡新舊、路段、樓層高低等因素連動，因此地段佳的大坪數豪宅，在稅基高的情況下，受囤房稅2.0的牽動更深。

張旭嵐表示，根據財政部公佈的課稅標準，滿5年未出售的建商餘屋，房屋稅將以最高稅率4.8％課徵，因此屋齡5年以上中古豪宅餘屋，對於重稅幾乎避無可避；這類百坪指標豪宅，囤房稅2.0上路後，每年單戶房屋稅恐拉高到250萬至300萬元，稅費相當於3張台積電股票。促使業者趕在新政實施前，盡可能減少手中餘屋存量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商想加速豪宅於屋的銷售速度，多半有所讓利，因此近期的交易案例，成交單價大多落在同社區的中低水位，成功吸引買家目光；且不少交易案例的富豪買家，選擇以免經許可的自然人名義出手，並省去申貸麻煩無貸款購屋，以加速交易流程的進行。

囤房稅2.0修法後中古豪宅餘屋出清案例 資料來源／台灣房屋
囤房稅2.0修法後中古豪宅餘屋出清案例 資料來源／台灣房屋

囤房稅 建商 豪宅

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