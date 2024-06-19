快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

裕民亞泥聯手打造 環保低碳水泥船登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
亞泥九號輪首航。業者提供
亞泥九號輪首航。業者提供

亞洲水泥（1102）和裕民航運（2606）19號在花蓮港聯合舉行盛大的環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement No. 9）首航儀式。

「亞泥九號」未來將負責把亞泥花蓮廠生產的散裝水泥，運送到臺灣各大港口，滿足國內市場需求。亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，這艘新船的啟用，不僅提升水泥產品的運輸能力，還大幅降低航行過程中的碳排放，兌現集團對環保的承諾；裕民業務經理魏鼎耀則強調，「亞泥九號」的加入，除了提高船隊的運輸效率，更能展現裕民在綠色航運的努力和成就，有助海運界力抗氣候變遷，邁向永續發展。

「亞泥九號」船長114.99公尺，船寬15.8公尺，載重噸7,750公噸，是裕民繼「亞泥六號」之後、相隔20多年來再度建造的水泥專用船，主要任務是取代已經退役的「亞泥一號」輪。「亞泥一號」建造於1980年，是裕民成立後的第一艘自有船舶，也是船隊中的第一艘水泥專用船，最早是承攬亞泥的東泥西運業務。而裕民船隊在加入「亞泥九號」生力軍後，總運力達72艘，總載重噸位為884萬噸。

「亞泥九號」船艏採X-Bow流線設計，降低阻力。在航行安全方面，配備FURUNO先進的導航系統AR Navigation System，提供準確的導航信息，同時安裝裕民自主開發的FSM （Fleet Safety Management）系統，即時顯示船舶位置和安全警示，有效管理船舶安全。在水泥裝卸機方面，採用亞泥自主研發的電控系統，強化自動化操作和後續維護保養。動力系統則配備符合IMO Tier II標準的Wartsila 6L32主機，搭載可變螺距螺槳，提高船舶操縱性和動力效率。此外，船上還配置軸發電機和岸電系統，減少燃油、降低碳排放、縮短卸貨時程，進一步提高能源使用效率。

亞泥和裕民近年都致力於低碳轉型，邁向2050年淨零排放。亞泥透過設定科學減碳目標、落實循環經濟，推出可減低18%碳排的墁砌水泥、減低12%碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低50%碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。裕民則積極推動船隊環保轉型，目前裕民船隊的總噸位數中有94%屬於環保船，遠高於市場平均的37%，船齡平均6.4歲，遠低於散裝船市場平均的12.2歲。裕民也正掌握AI科技，導入數位工具，啟動企業轉型，確保在競爭激烈的市場中保持領先優勢。

亞泥 環保 裕民

延伸閱讀

高鐵嘉義站送愛心助弱勢長者 他推著身障女兒一起出遊

經濟日報社論／低碳費無法達成高減碳目標

輔導產業低碳化 台南辦溫室氣體排放工作坊

亞泥6月5日停牌 傳與香港掛牌子公司亞泥中國私有化有關

相關新聞

買氣差、租金卻創天價 房仲曝「台中有錢人想法變了」

近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼，住商機構觀察實價登錄，七期重劃區知名豪宅「寶輝一品花園」，以月租金...

一戶房屋稅200萬 重稅將上路 這豪宅出清餘屋最積極

囤房稅2.0即將於7月上路，建商持有逾5年未售出的豪宅餘屋，將面對4.8%重稅，紛紛啟動餘屋出清。

裕民亞泥聯手打造 環保低碳水泥船登場

亞洲水泥（1102）和裕民航運（2606）19號在花蓮港聯合舉行盛大的環保水泥專用船「亞泥九號」（Asia Cement...

台中這戶豪宅月租20萬刷新租賃天花板 房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄，台中七期重劃區屋齡14年的豪宅6樓戶，坪數為253.8坪，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅...

基期高不易漲？北市這區預售房價5年狂漲近7成

台北市先前因房價基期高，房價漲幅相對和緩，但近來有補漲趨勢。永慶房產集團統計近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房...

櫻花股東會／45年深耕台灣市場 董座：今年將是台灣櫻花 AI 元年

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）去年每股稅後純益4.9元，股東常會19日通過，每股配發3.88元現金股利，盈餘配發率達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。