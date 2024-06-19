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需求旺 虎航拚今年轉一般板上市、星宇股價連日飆

中央社／ 台北19日電

受惠客運需求強勁，航空股前景暢旺，台灣虎航將於今年申請轉一般板上市，今年前5月營收年增50%，全年獲利力拚大幅超越去年；星宇航空預計年底轉上市，並看好2026年將迎接爆發性成長，激勵股價連日飆升。

台灣虎航今天上午舉行股東常會，延續2023年疫後高速回彈的營運表現，今年第1季營收新台幣42.47億元，年增64%，營業利益12.36億元、年增124%，稅後淨利8.61億元，每股盈餘（EPS）1.92元，擺脫疫情期間的累計虧損，每股淨值11.35元。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，2023年是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，在擺脫疫情3年的考驗，受惠於旅遊市場的回溫，台灣虎航團隊展現全力衝刺、營運復甦反轉的企圖心，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點。

展望今年，虎航看好旅遊需求續強，虎航累計前5月營收較去年增加50%，以此態勢推估，全年獲利大幅超越去年可期。

陳漢銘補充，台灣虎航已於去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並將於今年申請完成轉一般板上市的目標，朝飛安第一，永續經營、保障股東權益的經營理念邁進。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線至今，目前已達27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；7月將正式開航台中－名古屋、台中－東京成田、台中－釜山等航線，航線布局將達38條。

興櫃股星宇航空董事長張國煒先前也透露，將於年底轉上市，並接連放出利多，包括星宇航空2026年受惠機隊規模到位，將迎接爆發性成長，且看好AI帶動空運前景暢旺。針對截至去年逾115.06億元的累計虧損，星宇航空則預計在3年左右打消累虧。

星宇航空今天股價漲逾14%，高點來到33.4元，短短3個交易日股價更勁揚逾40%。

台灣虎航 星宇航空

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