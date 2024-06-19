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黑松股東會／營收破105億元達百年大標 深化酒類代理經營

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
黑松去年營收破105億元，未來深化酒類代理經營。業者提供
黑松去年營收破105億元，未來深化酒類代理經營。業者提供

黑松（1234）19日召開股東會，由董事長張斌堂主持，會中承認112年盈餘分配案，提撥股東股利7.64億元，全數以現金分派，每股配發1.9元現金股利。新年度黑松秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運動能，隨著去年營收破105億元，未來也會持續深化酒類代理經營。

黑松去年合併營收105.76億元，為歷年新高，在個體營收的部分，營業收入淨額達91.82億，也創下歷史新高，營業利益6.41億元；稅後利益9.48億元；毛利率為24%，純益率為10.33%，股東權益報酬率5.13%，每股盈餘(EPS)為2.36元。

黑松董事長張斌堂表示，秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運動能，並以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大願景作為企業長期發展方向；黑松用百年來累積的堅強實力，一直提供消費者最優質的產品，並為投資人創造獲利，未來我們會持續扮演好百年企業的角色，靈活應對環境變化和挑戰，為利害關係人創造最佳利益。

黑松公司明年即將邁入100週年，是少數跨入百年門檻的食品飲料大廠。黑松過去以碳酸飲料起家，帶動台灣飲料產業蓬勃發展。自董事長張斌堂接任後，更不斷擴大酒類代理事業，秉持「超越代理」的理念，一直將代理品牌視如己出，希望為品牌創造更高的價值，今(19)日再度攜手金門酒廠，推出珍稀極品之作——「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」。

去年黑松偕金門酒廠為「白金龍赤焰金門高粱酒」首次推出「豐聚藍」及「赤焰紅」兩款作為系列揭幕首作，其匠心設計更榮獲《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定。

今年再打造全新的「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，綺麗而夢幻的紫色瓶身，加上超過20種馥郁香氣交疊的58度高粱酒酒體，勢必再掀起一波熱賣。即日起，「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7-ELEVEN、全家超商開放預購，金酒公司在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松今再攜手金門酒廠推出「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」。業者提供
黑松今再攜手金門酒廠推出「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」。業者提供

金門 黑松

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