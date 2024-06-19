台中這戶豪宅月租20萬刷新租賃天花板 房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄，台中七期重劃區屋齡14年的豪宅6樓戶，坪數為253.8坪，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板，引發熱議。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該豪宅由品牌建商興建，且位處七期台中國家歌劇院首排，地段無可取代。

根據實價登錄，台中市截至6月為止，共5筆租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區；其中，「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價約787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。

住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析，該豪宅雖屋齡14年，但鄰近「台中老虎城」、「誠品生活480」等知名賣場及秋紅谷景觀生態公園，生活機能俱全，且位處「台中國家歌劇院」第一排，地段優勢讓在地高資產族群愛不釋手。

賴志昶指出，觀察該社區實登，成交行情約在每坪5、6字頭，且坪數動輒逾百坪，地段佳、機能齊全，具指標性，釋出戶別稀少，近年實價少有成交紀錄，且政府打房劍指高總價住宅，豪宅買氣較顯低迷，讓在地金字塔族群「以租代買」，寧願付上高額租金入住。

賴志昶說明，其他入榜的豪宅， 「寶輝一品花園」、「興富發恆詠」、「鄉林皇居」都位於七期，七期為具指標性的富人區，租金高昂並不意外；「創健Moon Park」鄰近水湳中央公園，水湳中央公園形成新興豪宅聚落，租金市場跟著水漲船高。 台中市2024年豪宅租金前五名排行榜。圖／住商機構提供

商品推薦