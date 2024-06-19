士電今年營收獲利續拚新高 重電能見度樂觀達2030年

士林電機今天舉行股東會，通過每股配息新台幣3元，展望今年營運，士電表示，今年重電業績增幅可望優於去年逾2成的增幅，今年每季營運將較去年同期成長，今年營收和獲利有機會再創新高，重電產品到2030年樂觀看待。

士電董事長許育瑞另有要務，今年股東會改由常務董事暨總經理謝漢章代理主持。展望今年營運方針，士電指出，持續掌握能源轉型商機，其中推廣「綠巨能」品牌產品，搶攻綠電、儲電、節電等市場商機。

此外，士電持續爭取綠能、交通及公共工程、台電強韌電網計劃等統包工程，並積極拓展北美、歐洲、中東、東南亞等外銷市場。

展望士電4大事業群營運表現，士電執行副總經理董濟仁分析，重電為主的電力和配電事業群營收利益占比達6成多，已是主要支撐，士電持續受惠台電強韌電網計畫、美國和加拿大市場拉貨，士電持續與美國各州電力公司接洽，除了擴展加拿大市場，士電也會按照市況，布局菲律賓、泰國和越南重電市場。

士電預估，今年重電業績成長幅度，不亞於2023年超過2成的年成長幅度。

在車用電裝品事業群，董濟仁指出，士電今年上半年營運符合年度計畫且小幅成長，全年可符合計畫。在機器事業群，士電低壓開關營運可按照年度計畫，預估全年小幅成長。

在自動化事業群，董濟仁分析，上半年台灣機器設備產業景氣仍平淡，預估下半年景氣有望逐漸復甦。

展望今年營運，董濟仁預估，全年營收獲利朝成長目標邁進，士電預估，今年營收和獲利有機會再創新高，今年每季營運業績均較去年同期成長。

展望訂單能見度，董濟仁指出，重電產品訂單能見度已看到2027年，看好北美、台灣、東南亞等市場產業需求，各地政府強韌電網計畫需求強勁，預期到2030年，士電重電產品能見度樂觀。

從事業群業績比重來看，士電指出，目前電裝品業績占比約16%，自動化產品占比約12%，重電與低壓開關業績占比達66%。