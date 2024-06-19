基期高不易漲？北市這區預售房價5年狂漲近7成

台北市先前因房價基期高，房價漲幅相對和緩，但近來有補漲趨勢。永慶房產集團統計近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房價漲幅。其中以大同區的預售屋大樓房價漲最多，5年漲幅近7成。

另外信義區與中正區則是預售屋及中古屋的均價漲幅都名列前五，中古與預售房價齊漲。

比較台北市2020年第一季與2024年第一季的預售屋房價漲幅，大同區房價漲幅最多，高達67%，且2024年第一季每坪均價也高達116.4萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年北市推動西區門戶計畫，在台北雙子星等開發案加持下，建商看好區域發展積極推案，與同樣位於西區門戶計畫中的萬華區相比，大同區交通便利，帶動購屋需求，預售屋房價跟著水漲船高。

預售屋大樓房價漲幅第二為北投區，漲幅約為57%，陳金萍表示，北投區預售屋大樓成交均價已來到97.2萬元，主要是北投大多預售屋交易案件鄰近北士科，加上開發題材發酵，吸引不少自住、置產族群入主，預售屋價格明顯上漲。

觀察中古屋大樓漲幅前五名行政區，士林區的中古屋大樓房價也受到北士科帶動，約有兩成以上的漲幅。

陳金萍表示，台北市12行政區，信義區及中正區不僅拿下預售屋大樓漲幅的第三、四名，中古屋大樓漲幅也分別占據第五和第二名。兩個行政區的預售屋大樓每坪單價五年漲幅突破五成；中古屋受預售屋拉抬也有明顯推升，房價從7字頭上升至9字頭，漲幅都超過兩成以上。

陳金萍分析，信義區擁有豐富交通路網、商業機能，吸引企業及外資進駐置產；加上土地價值昂貴，供給也稀少，而近年北市積極加速危老及都更，帶動知名建商前來推案，除使預售屋價格不斷攀升外，亦帶動區域中古屋的價格。