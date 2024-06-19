櫻花股東會／45年深耕台灣市場 董座：今年將是台灣櫻花 AI 元年

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）去年每股稅後純益4.9元，股東常會19日通過，每股配發3.88元現金股利，盈餘配發率達79.1%。董事長張永杰宣布，集團已訂6月底發表AI智能廚房系統，今年將是「台灣櫻花AI元年」。

張永杰強調，台灣櫻花將積極探索AI的應用範疇，並投入大量研究，讓AI科技成為日常生活中不可或缺的一部分。值得一提的是，台灣櫻花的專利申請已進入智財局前500強，展現集團強大研發能力，並為AI研究與實踐奠定堅實基礎。

台灣櫻花總經理李惠恂指出，台灣櫻花即將發表的「SAKURA AI KITCHEN」，是根據集團700萬戶顧客資料大數據庫，全方位提升產品功能和性能，將在市場領先一大步，包括推出AI抽油煙機、AI智能瓦斯爐、AI智能化廚櫃系統等。

其中，AI抽油煙機擁有256眼偵測、5秒快速啟動，除了升降自動揮手感應、AI自動風控、開關燈，還有AI靜音除味等功能；AI智能瓦斯爐則有自動煲湯、定時定溫等功能。AI智能廚房系統將全力搶攻建商建案及一般家庭客消費商機。

台灣櫻花去年合併營收達82.7億元，稅後純益10.7億元，每股稅後純益達4.9元，營收與獲利再創歷史新高。

台灣櫻花今年第1季合併營收24.15億元、年增24.3%，稅後純益3.53億元、年增62.9%，每股稅後純益1.63元，營收獲利雙創同期新高。前五月合併營收39.51億元、年增23.3%，亦創歷史同期新高。

張永杰指出，過去一年，台灣櫻花持續推動中長期布局計畫，在「美好居家生活的創造者」願景指引下，以「家庭需求為核心」發展各項產品與服務，並取得一系列卓越成果。

這包括獨創的「SAKURA iCare」一鍵登錄智能服務，實現了「時刻在乎，永恆守護」的承諾；斥資打造台北品牌館，提供「Home in O.N.E」整體解決方案，為客戶及合作夥伴創造價值。

另外，預計年底完工的霧峰新廠，明年第1季啟用，初期將建置3條整體廚房自動化生產線，為製造帶來更具彈性和客製化的智能生產環境。

李惠恂表示，近年來，集團通過雙品牌策略，更鞏固了在廚衛產業的影響力，廚衛電市占率已達49.7%，整體廚房去年亦成長12.6%。

展望未來，台灣櫻花除持續推動製造服務業的轉型外，更將深化AI科技應用，致力於打造更智能、更貼心的產品，滿足客戶不斷變化的需求。

另一方面，集團也將利用AI進行營運管理，包括智能設計繪圖系統、AI智能產線管理平台、整體廚房智能管理平台等。

法人估，台灣櫻花本業廚衛電在AI科技的導入下，將帶來顯著提升，整體廚房營收在房地產熱潮下也能保持穩定成長。

加上淨水產品、櫻花家居等新事業的業績貢獻，今年營收應有二位數增長，每股稅後純益挑戰5元以上，營收與獲利仍有望續創新高，明年集團營收將進一步挑戰百億大關。 台灣櫻花集團6月底正式發表「SAKURA AI KITCHEN」智能廚房系統。台灣櫻花提供

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