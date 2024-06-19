中鋼：下半年銷售獲利有望比上半年好 全年優於去年

中鋼今天召開股東會，由代理董事長王錫欽主持。他表示，2023年受中國生產過剩、低價傾銷等因素影響，營運面臨價量雙跌，今年以高值化精緻鋼廠及發展綠能雙主軸，迎接景氣復甦態勢，銷售與獲利下半年有望比上半年好，今年全年將優於去年。

中鋼前董事長翁朝棟於今年5月18日卸任，王錫欽獲所有中鋼董事推舉，依據公司法規定代理董事長職務。

王錫欽表示，2023年受到高通膨、高利息、高庫存，以及中國大陸生產過剩、低價傾銷等多重因素影響，鋼鐵需求大幅萎縮，中鋼面臨價量雙跌困境；但經啟動因應方案，提升精緻鋼品與高品級鋼材銷售配比，把握市場回溫契機，2023年獲利轉虧為盈。

中鋼2023年營收為新台幣3633.26億元，年減19.18%，稅後純益為16.81億元，年減90.54%，每股純益（EPS）為0.11元。

展望今年，他指出，去年中國生產過剩和低價傾銷，是影響中鋼獲利很大因素，依照中國鋼鐵工業協會今年第1季統計，全行業虧損人民幣220億元，換算新台幣近1000億元。

不過，產業歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶的庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，推升用鋼需求重回成長軌道。

他表示，負面因素影響已逐漸鈍化，全球經濟溫和復甦態勢已定，中鋼將以高值化精緻鋼廠，以及發展綠能產業的經營雙主軸，全面推動數位、低碳、供應鏈3大轉型。中鋼今年將迎接景氣復甦態勢，提升經營體質，銷售與獲利下半年有望比上半年好，今年將優於去年，明年會比今年好。