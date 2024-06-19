快訊

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

中鋼：下半年銷售獲利有望比上半年好 全年優於去年

中央社／ 高雄19日電

中鋼今天召開股東會，由代理董事長王錫欽主持。他表示，2023年受中國生產過剩、低價傾銷等因素影響，營運面臨價量雙跌，今年以高值化精緻鋼廠及發展綠能雙主軸，迎接景氣復甦態勢，銷售與獲利下半年有望比上半年好，今年全年將優於去年。

中鋼前董事長翁朝棟於今年5月18日卸任，王錫欽獲所有中鋼董事推舉，依據公司法規定代理董事長職務。

王錫欽表示，2023年受到高通膨、高利息、高庫存，以及中國大陸生產過剩、低價傾銷等多重因素影響，鋼鐵需求大幅萎縮，中鋼面臨價量雙跌困境；但經啟動因應方案，提升精緻鋼品與高品級鋼材銷售配比，把握市場回溫契機，2023年獲利轉虧為盈。

中鋼2023年營收為新台幣3633.26億元，年減19.18%，稅後純益為16.81億元，年減90.54%，每股純益（EPS）為0.11元。

展望今年，他指出，去年中國生產過剩和低價傾銷，是影響中鋼獲利很大因素，依照中國鋼鐵工業協會今年第1季統計，全行業虧損人民幣220億元，換算新台幣近1000億元。

不過，產業歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶的庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，推升用鋼需求重回成長軌道。

他表示，負面因素影響已逐漸鈍化，全球經濟溫和復甦態勢已定，中鋼將以高值化精緻鋼廠，以及發展綠能產業的經營雙主軸，全面推動數位、低碳、供應鏈3大轉型。中鋼今年將迎接景氣復甦態勢，提升經營體質，銷售與獲利下半年有望比上半年好，今年將優於去年，明年會比今年好。

中鋼 新台幣

延伸閱讀

中鋼股東會／世界級減碳成果！比歐盟標準還優15% 企業主按讚

中鋼股東會／代理董事長王錫欽：下半年會比上半年好

中鋼新盤價 估開平高盤

中鋼股東大會明登場 環團：股東應監督淨零轉型

相關新聞

中鋼股東會／代理董事長王錫欽：下半年會比上半年好

中鋼（2002）代理董事長王錫欽19日在股東會上說，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，並大量出口外銷，...

富邦媒MOMO配15.3元股利 蔡明忠：盼成多元化科技電商

富邦媒momo購物上午舉行股東會，通過每股配發14.8元現金股利，同時資本公積轉增資，每股配發0.5元股票股利，總計每股...

基期高不易漲？北市這區預售房價5年狂漲近7成

台北市先前因房價基期高，房價漲幅相對和緩，但近來有補漲趨勢。永慶房產集團統計近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房...

櫻花股東會／45年深耕台灣市場 董座：今年將是台灣櫻花 AI 元年

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）去年每股稅後純益4.9元，股東常會19日通過，每股配發3.88元現金股利，盈餘配發率達...

大學生暑期打工 最怕雇主做這三件事

大學即將放暑假，1111人力銀行「暑期工讀與實習計畫調查」顯示，今年7月、8月暑假期間，有44.2%的企業有聘僱工讀生需...

中鋼股東會／世界級減碳成果！比歐盟標準還優15% 企業主按讚

中鋼（2002）19日股東會，代理董事長王錫欽在會中揭露中鋼豐碩的減碳成果，不但碳排比歐盟CBAM標準還低15%，目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。