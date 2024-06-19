大學生暑期打工 最怕雇主做這三件事

大學即將放暑假，1111人力銀行「暑期工讀與實習計畫調查」顯示，今年7月、8月暑假期間，有44.2%的企業有聘僱工讀生需求，資方提供時薪上限平均最高可達206.1元。至於大學生心目中前三大打工萝幻企業依序是：誠品、麥當勞、星巴克。至於大學生打工最怕遇到的是雇主亂扣錢、給薪違法以及面談條件與實際差很大。

1111人力銀行調查顯示，今年企業有聘僱工讀生需求企業達44.2%，高於去年的43.1%，以及前年的27.8%，創下六年以來新高。

資方提供的「時薪上限」，平均最高可達206.1元，明顯多於去年的202.3元的水準；其中甚至有5.8%的企業，更上看「300元(含)以上」。

大學生自己心中的「夢幻暑期打工企業」，在可複選狀況下，前五名依序為：「誠品書店」(30.7%)、「麥當勞」(29.9%)、「星巴克」(29.1%)，以及「路易莎咖啡」(28.1%)、「統一超商」(27.2%)。其中「誠品書店」，更是取得「排行榜首位」的六連霸！

其他「嚮往的暑假工讀單位」，在第六到第十名則有：「王品集團」(26.1%)、「摩斯漢堡」(25.2%)、「家樂福」(24.2%)，以及「爭鮮」(23%)、「全家便利商店」(21.9%)。

大學生們更想順利平安打完工，在可複選狀況下，「最怕遇到」的暑期工讀狀況，主要依序是：「雇主找藉口亂扣薪」(37.2%)、「時薪或月薪低於基本工資」(35.4%)、「實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符」(30.9%)，以及「因公受傷」(27.8%)、「同工不同酬」(26.7%)。

其他憂心的打工情況，又分別有：「雇主未依法投保勞保」(25.7%)、「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」(21.1%)、「遭遇言語或肢體性騷擾」(20.2%)，以及「以高薪引誘，要求情色打工」(19.1%)、「雇主未依法給加班費」(15.1%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，受惠景氣復甦效應，像是內需廠商、小型店家、攤商，目前大多處於缺工狀態，導致在邁入暑假前夕，資方早已陸續釋出不少職缺，因此預估學生打工機會也有望大增。

楊宗斌表示，其實因應後疫情時代，企業尋求數位轉型，例如徵求網站小編、短片拍攝剪輯人員、直播主，皆給予網路Z世代的學生更寬廣的兼差空間。

假如經過暑假兩個月下來，工作表現佳、勞資雙方合作順利，除了開學後繼續上工外，持續累積實務經驗，未來畢業後，獲得原本工讀單位邀約回聘機率，也將跟著提高。

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