網家股東會／酷澎大軍壓境 詹宏志：折價搶市無解方 只能盡量跟進

去年起亞洲電商巨頭Coupang酷澎在台灣積極搶市，19日網路家庭（8044）股東會中，董座詹宏志被問到酷澎的影響，他坦言影響相對比較小，但即使過去有對抗蝦皮的經驗，也不表示公司就有解法。因為國際廠商進入市場時，獲客或補貼銷售完全不用考慮賺錢，但是台灣上市櫃公司如果嚴重虧損就會影響公司價值，這不僅是PChome的問題。

他指出，根據他觀察，去年一年以來，即使momo富邦媒在市場領先地位，近期成長也趨緩，但momo對殺價促銷也沒有解法，看得出股價有很大修正，付出代價不少。酷澎的方式跟蝦皮雖然不太一樣，但特徵都是用強大投資、強大虧損去獲客，在市場取得位置再來修正，在韓國也是如此擴張市場。

詹宏志坦言，對折價促銷是沒有解法的，只能在某些商品上跟它競爭，例如酷澎有1,000種商品負毛利行銷，網家可能挑500種、700種跟上，都用負毛利銷售會損失慘重，酷澎的價格連供貨商都沒辦法。不過酷澎也不是沒有時限，要快速取得市場，不然資本市場也會有反應。

詹宏志說，他觀察去年酷澎的力道很大，今年上半年有點變小了，動力減弱。他本以為去年酷澎會做到很大市場規模，但酷澎自稱追上博客來，而博客來並非很大的電商，可能是因為他們商品類別有限。

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