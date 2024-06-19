中鋼股東會／代理董事長王錫欽：下半年會比上半年好

中鋼（2002）代理董事長王錫欽19日在股東會上說，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，並大量出口外銷，根據大陸鋼協統計，大陸鋼鐵業陷入全行業虧損達人民幣200億元以上，景況惡化可見一斑。

但目前情況已經逐步緩解，預期鋼市下半年會比上半年好，今年會比去年好。

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