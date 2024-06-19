中鋼股東會／王錫欽：負面影響逐漸淡化 去年第4季營業利益率亞洲第3
中鋼（2002）19日股東會，代理董事長王錫欽表示，回顧過去一年，受到高通膨、高利息、高庫存、地緣政治高風險，以及中國大陸生產過剩、低價傾銷等多重因素的疊加影響，使得全球經濟成長遲緩，台灣的GDP只有1.31%，鋼鐵需求大幅萎縮，依世界鋼鐵協會統計，全球用鋼需求減少1.1%。
中鋼營運也面臨價量雙跌的困境。但是在全體同仁的努力下，中鋼全年合併營收3,633億元、稅前盈餘45.9億元，其中第4季營業利益率在亞洲一級鋼廠排名第3，EBITA(稅前息前折舊攤銷前獲利率)更是排名第2，僅次於日本製鐵。
展望今年，負面因素影響逐漸鈍化，4月30日主計總處公布臺灣第1季經濟成長率為6.51%，為近三年單季最佳表現；5月2日OECD也發布今年全球經濟成長率將達3.1%，歐洲央行於6月6日已率先啟動降息，預期美國聯準會FED將會跟進，全球經濟溫和復甦態勢已定。世界鋼鐵協會預測今年全球鋼鐵需求將增加1.7%達到17.93億公噸，回到成長的軌跡。
面對未來挑戰，中鋼將持續貫徹高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營發展雙主軸，並全面推動數位、低碳、供應鏈三個轉型，朝著做強不做大的方向，努力打造專、精、強的核心能力，培植差異化的競爭優勢，以創造更高的價值與獲利，回報股東、員工、客戶、社會大眾對中鋼的支持與愛護。
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