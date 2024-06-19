抗通膨！ 95%大學生計畫暑期打工 創十年新高

根據yes123求職網19日公布的調查發現，合計高達九成五的大學生透露，「有計畫」暑期打工：其中有65.1%屬於「開始應徵」；也有29.9%屬於「尚未開始應徵」。因此今年暑期打工意願，不但略高於去年的94.7%，以及前年的94.2%，更續創2012年以來的新高。

其中想打一份工的，佔了三成二；也代表其餘的六成八，則是想兼兩份(含)以上的差：31.6%是「兩份」；20.9%是「三份」；15.4%是「四份(含)以上」。

至於選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是：「賺生活費」(69.2%)、「賺學費」(57.7%)、「想存錢」(55.5%)，以及「增加社會經驗」(50.3%)、「有學貸壓力」(40.6%)。

其他想工讀的原因，又分別為：「替未來履歷加分」(30.6%)、「了解未來職場環境」(29.7%)、「建立人脈，多交朋友」(21.8%)，以及「想買奢侈品」(15.6%)、「被父母、長輩要求」(11.1%)。

同時在時間規劃方面，平均預計每個禮拜，將投入35.2小時，等於一個月下來，大約有141個小時(四週約為140.8小時)，所以推估光是七、八月份的暑假，兩個月內大概要花282個小時來打工。

至於學生們每個月的目標，平均想賺進30,331元，代表合計兩個月，也就是一整個暑假下來，總收入超過六萬塊。

解讀上述的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，顯見在「暑期學生打工族」當中，確實有人背負著沉重的經濟壓力，大學生不僅想分擔家計，甚至被迫提前獨立過活；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。

楊宗斌也認為，大學生若單純為了外快，不得不在暑假打工，除了可能佔去許多休息時間，更犧牲掉自我進修時間。

因此雙贏的方式，就是工讀內容，能和學校主修或職涯規劃有關，同時付出的心力與得到的薪資，兩者之間能成正比；至於最幸運的狀況，就是能夠在畢業前，獲得打工企業的正職工作邀約。

商品推薦