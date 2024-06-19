快訊

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

抗通膨！ 95%大學生計畫暑期打工 創十年新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網19日公布的調查發現，合計高達九成五的大學生透露，「有計畫」暑期打工：其中有65.1%屬於「開始應徵」；也有29.9%屬於「尚未開始應徵」。因此今年暑期打工意願，不但略高於去年的94.7%，以及前年的94.2%，更續創2012年以來的新高。

其中想打一份工的，佔了三成二；也代表其餘的六成八，則是想兼兩份(含)以上的差：31.6%是「兩份」；20.9%是「三份」；15.4%是「四份(含)以上」。

至於選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是：「賺生活費」(69.2%)、「賺學費」(57.7%)、「想存錢」(55.5%)，以及「增加社會經驗」(50.3%)、「有學貸壓力」(40.6%)。

其他想工讀的原因，又分別為：「替未來履歷加分」(30.6%)、「了解未來職場環境」(29.7%)、「建立人脈，多交朋友」(21.8%)，以及「想買奢侈品」(15.6%)、「被父母、長輩要求」(11.1%)。

同時在時間規劃方面，平均預計每個禮拜，將投入35.2小時，等於一個月下來，大約有141個小時(四週約為140.8小時)，所以推估光是七、八月份的暑假，兩個月內大概要花282個小時來打工。

至於學生們每個月的目標，平均想賺進30,331元，代表合計兩個月，也就是一整個暑假下來，總收入超過六萬塊。

解讀上述的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，顯見在「暑期學生打工族」當中，確實有人背負著沉重的經濟壓力，大學生不僅想分擔家計，甚至被迫提前獨立過活；當然也有人想先累積一些職場實務經驗，希望能替未來的履歷加分。

楊宗斌也認為，大學生若單純為了外快，不得不在暑假打工，除了可能佔去許多休息時間，更犧牲掉自我進修時間。

因此雙贏的方式，就是工讀內容，能和學校主修或職涯規劃有關，同時付出的心力與得到的薪資，兩者之間能成正比；至於最幸運的狀況，就是能夠在畢業前，獲得打工企業的正職工作邀約。

打工 暑假

延伸閱讀

暑期實習不愛科技業？台積電排第四 實習夢幻企業是這三家

暑期快到了 打工財估達631億元 大學生目標賺逾60K

竹北暑期前首場親子DIY活動 系列親職講座7月起開跑

AI來臨 學文的大學生憂會完蛋？張善政：多慮了

相關新聞

中鋼股東會／代理董事長王錫欽：下半年會比上半年好

中鋼（2002）代理董事長王錫欽19日在股東會上說，鋼鐵產業面對重大挑戰，最主要原因是大陸鋼鐵生產過剩，並大量出口外銷，...

富邦媒MOMO配15.3元股利 蔡明忠：盼成多元化科技電商

富邦媒momo購物上午舉行股東會，通過每股配發14.8元現金股利，同時資本公積轉增資，每股配發0.5元股票股利，總計每股...

基期高不易漲？北市這區預售房價5年狂漲近7成

台北市先前因房價基期高，房價漲幅相對和緩，但近來有補漲趨勢。永慶房產集團統計近五年台北市12行政區預售屋及中古屋的大樓房...

櫻花股東會／45年深耕台灣市場 董座：今年將是台灣櫻花 AI 元年

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）去年每股稅後純益4.9元，股東常會19日通過，每股配發3.88元現金股利，盈餘配發率達...

大學生暑期打工 最怕雇主做這三件事

大學即將放暑假，1111人力銀行「暑期工讀與實習計畫調查」顯示，今年7月、8月暑假期間，有44.2%的企業有聘僱工讀生需...

中鋼股東會／世界級減碳成果！比歐盟標準還優15% 企業主按讚

中鋼（2002）19日股東會，代理董事長王錫欽在會中揭露中鋼豐碩的減碳成果，不但碳排比歐盟CBAM標準還低15%，目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。