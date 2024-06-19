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大學生心目中的夢幻打工企業 「它」六連霸

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著期末考結束，各大專院校開始放暑假了，只是對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌措學費、生活費，甚至碰上「通膨時代」，想幫忙父母、長輩分擔家計，完全無暇休息與玩樂，急需暑期工讀機會，有的學生則是提早規劃職涯方向，想利用時間到企業實習，累積實務經驗！至於青年學子們的夢幻打工或實習單位，又有哪些呢？根據yes123求職網19日公布的最新調查顯示，誠品、麥當勞、星巴克是大學生心中「夢幻暑期打工企業」前三名。

根據調查顯示，在可複選狀況下，大學生心中「夢幻暑期打工企業」依序為：「誠品書店」(30.7%)、「麥當勞」(29.9%)、「星巴克」(29.1%)，以及「路易莎咖啡」(28.1%)、「統一超商」(27.2%)。其中「誠品書店」，更是取得「排行榜首位」的六連霸。

其他「嚮往的暑假工讀單位」，在第六到第十名則有：「王品集團」(26.1%)、「摩斯漢堡」(25.2%)、「家樂福」(24.2%)，以及「爭鮮」(23%)、「全家便利商店」(21.9%)。

而對於今年「最嚮往」的暑期打工行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(37.3%)、「文(補)教業」(36.4%)、「批發零售與貿易」(32%)，以及「科技資訊」(31%)、「大眾傳播與公關廣告」(23.8%)。

熱門工讀行業的六到十名部分，又分別為：「影音設計與時尚藝術」(22.8%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(21.4%)、「金融保險與會計統計」(17.9%)，以及「運輸與物流倉儲」(16.9%)、「八大特種行業」(12.9%)。

打工 誠品

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