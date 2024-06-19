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留才奏效！微風集團重金催生 功學社祭出子女就學補助

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

少子化的議題日益嚴重，政府不斷釋出利多，鼓勵國人勇敢婚勇敢生，但對於女性來說，走入家庭結婚生子，也意味著個人職涯有可能受到改變。

根據勞動部統計，儘管男性申請育嬰留職停薪津貼的件數已經創下新高，平均每四位申請者就有一位是男性，但男女的占比仍然相差懸殊，有2.89倍的差距，顯示在照顧幼兒時，多數家庭仍然視女性為主要的照顧者，反映在職場上，女性常會因為嬰幼兒有突發狀況需要臨時請假，因此被另眼相看，甚至可能被同事、主管誤會，進一步影響考績，久而久之在職場上形成女性婚後無法專注事業的刻板印象，使得國內未婚女性對於婚姻大事望而卻步。

為了留住優質女力，就有企業透過多元的福利措施留才奏效，「功學社」深知孩子的教育一直是職場父母十分重視的問題，祭出只要是功學社員工，皆能以優惠的學費進入功學社附設幼兒園，為減輕同仁們的育兒負擔，員工子女只要就讀幼兒園，年度註冊費全免、每月月費折扣，全年度就學補助高達七萬元以上。

功學社附幼是家喻戶曉的優質幼兒園，員工子女有優先就讀附幼的機會，音樂教室的師資及豐富的樂器免費提供，讓小朋友們在音樂環境中，增進發展及創造力。而且功學社還榮獲新北市政府模範幼兒園的頭銜，更因此獲得友善企業獎，努力減輕職場育兒的壓力，功學社可說是幸福企業。

微風集團的員工福利也十分到位，額外加碼結婚補助、喪葬補助、生育補助、急難救助、尾牙活動/補助、員工購物優惠、微風影城購票優惠等額外的福利項目，值得一提的是，只要年資滿一年，同仁可以在生日當月多排一天生日假，藉以放鬆與慶祝。

值得一提的是，生育津貼是微風集團員工們最有感的福利之一，公司提供第一胎補助五萬元，第二胎補助十萬元，第三胎(含)以後每胎補助15萬元，生育越多補助越多。微風集團也指出，自開辦以來每年發放金額均破百萬元，讓同仁生育子女受惠，公司還提供舒適哺乳室，也與何嘉仁簽約提供員工子女托育優惠，同仁們藉此不再擔憂家庭開銷，安心育兒快樂工作就是微風人的最佳寫照。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界、有人在意準時下班能接送孩子，也有人偏愛年年調薪的企業，對此1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選今年邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。即日起線上投票起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金。

幼兒園 微風集團 生育補助

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